Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 9 de novembre de 2022

Al pòdcasts de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 9 de novembre, podeu escoltar els següents continguts.

Ahir el Col·legi de Periodistes de Catalunya va homenatjar la col·legiada Olga Viza, a la seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes, i li va lliurar el Premi Ofici de Periodista 2022. Aquest és el màxim guardó amb què el Col·legi de Periodistes distingeix la trajectòria professional dels seus col·legiats. Escolta-ho al minut 2’55 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

La revista digital AulaMèdia organitza el divendres 11 i el dissabte 12 de novembre de 2022 les Jornades EDU[mèdia] sobre l’Educació Mediàtica, al Casal de Barri Transformadors, del Carrer Ausiàs March, 60 de Barcelona. Escolta-ho al minut 4’24 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, comenta la Diada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya que porta per títol: “Metavers i les noves realitats”. L’esdeveniment l’organitza GrausTIC el 9 i 10 de novembre, virtualment i presencial. Escolta-ho al minut 31’15 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, parla sobre CiutadanIA, un curs en línia gratuït sobre intel·ligència artificial que han presentat la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI), amb el suport del departament de Polítiques Digitals de la Generalitat i de la Fundació i2CAT. L’objectiu és que tothom pugui accedir lliurement a una formació en intel·ligència artificial. El curs està format per 10 mòduls, entre els quals hi ha temàtiques com el raonament automàtic, les dades o la visió per computador, que et posen a prova mitjançant jocs i exercicis interactius. Un cop es completa, es pot sol·licitar un diploma gratuït i, si s’han obtingut unes qualificacions altes, es pot sol·licitar un segon tipus de certificació emesa per la Facultat d’Informàtica de Barcelona i l’IDEAI. Escolta-ho al minut 18’28 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, a la sèrie de quatre espais sobre “La Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació” comenta aquest mes els aspectes ètics que suposa l’aplicació d’aquesta tecnologia. Es fixa en la generació automàtica d’imatges fixes a partir de texts, escrits en anglès, amb programaris com Dali 2, DreamBooth o Midjourney. Escolta-ho al minut 22’46 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

La fundació AMPANS, que treballa per promoure l’educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, exposarà obres creades pels seus membres durant la conferència internacional Democracy4All, demà i demà passat, dies 10 i 11 de novembre, a la Llotja de Mar de Barcelona. El Democracy4All és un esdeveniment internacional del sector tecnopolític, organitzat pel Centre Blockchain de Catalunya, de la Cambra de Comerç de Barcelona, i en col·laboració amb el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya. Escolta-ho al minut 5’32 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

Des de Colectic informen que aquesta cooperativa amb seu al Raval de Barcelona posa en marxa el projecte ‘Itinerari tecnològic’, un programa formatiu 100% gratuït per conèixer les professions STEAM (que combinen les ciències, la tecnologia, l’enginyeria, les matemàtiques i les humanitats) a través d’eines FLOSS (Free Open Source Software o tecnologies lliures i socialment responsables). Escolta-ho al minut 44’27 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

L’informàtic Jordi Iparraguirre al seu espai de ciberseguretat ens parla d’un parell de webs per estar més segurs “Internet segura. cat”, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i “No more ransom” d’Europol. Escolta-ho al minut 28’53 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai els següents temes:

Llançament de l’Artemis 1.

On cercar informació sobre la propagació de les ones de ràdio i quin és l’índex solar.

Acaben de sortir publicades les oportunitats per desenvolupar pràctiques a l’Agència Espacial Europea (ESA).

Quan l’astronauta de l’ESA Samantha Cristoforetti va contemplar la Terra des de l’espai durant la seva recent missió Minerva, les ciutats brillaven més que les estrelles. Des del 2003, Samantha i altres astronautes europeus han pres més d’un milió de fotos de la Terra de nit amb càmeres digitals per demostrar el veritable abast de la contaminació lumínica.

Boeing and Space Foundation han creat ”Art in the Stars” per permetre als estudiants enviar les seves obres d’art a l’espai.

Quines plantes tenen més possibilitats de sobreviure a l’espai? Aquesta és la qüestió que estan abordant els investigadors principals Anna-Lisa Paul i Robert Ferl en la investigació que aviat es portarà a l’Estació Espacial Internacional a bord de la 18a missió comercial de serveis de subministrament de la NASA.

Escolta-ho al minut 46’24 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

L’enginyer Toni Sintas repassa l’actualitat de la ràdio i televisió locals a Catalunya: nova edició del Fòrum 10, organitzat per Ràdio Puig-reig, Ràdio Sabadell emissora municipal compleix 20 anys, Ràdio Vilafant celebra els 40 anys, Ràdio Palafrugell posa en marxa diversos podcasts, finalistes de televisió local al Zoom Festival, el “talent show” “Objectiu Paki”, de Ràdio Televisió Cardedeu es va estenent gràcies al seu èxit, Mònica Lablanca deixa de presidir la Federació de Mitjans de Comunicació Locals i de dirigir Cugat Mèdia, per integrar-se a la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Escolta-ho al minut 7’10 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) comenta els següents temes: Premis Solidaris ONCE Catalunya 2022, l’ONCE crearà una nova fundació per ajudar a les persones amb baixa visió que no estiguin afiliades en aquell organisme, segueix la campanya Barcelona 7M perquè Xavier Paradell rebi la Creu de Sant Jordi a títol pòstum. Escolta-ho al minut 38’11 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

Salvador Caballé d’Astroradio, ens presenta l’analitzador de xarxes virtual VNA SB4401A que permet fer mesures de sistemes radiants i cables fins a 4 GHz. Escolta-ho al minut 41’34 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-ciutadania-curs-linia-gratuit-sobre-intelligencia-artificial/6731565/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.