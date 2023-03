Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 8 de març de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 8 de març, podeu escoltar els següents continguts.

El proper diumenge 12 de març l’Ajuntament de Figueres posarà el nom de Plaça Montserrat Minobis a l’espai situat a la confluència entre el carrer d’Elx i l’avinguda Perpinyà. Figuerenca de naixement, Montserrat Minobis va ser una de les primeres veus de Ràdio 4, l’any 1976, va ser la primera degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la primera dona directora de Catalunya Ràdio durant els anys 2004 i 2005. Va morir l’any 2019. Escolta-ho al minut 2’56 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

Demà, 9 de març de 2023, a l’Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) se celebrará la 28a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica” organitzada per l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF). Escolta-ho al minut 4’36 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

Del 27 de febrer al 2 de març, amb uns 80.000 visitants i 2.000 expositors es va celebrar a Fira de Barcelona una nova edició del Mobile World Congress (MWC). En aquesta edició la meitat dels congressistes venien d’empreses que no estaven directament relacionades amb els telèfons mòbils, sinó que es dediquen a la logística, les finances, els videojocs o el Metavers. Entre moltes altres coses el congrés va servir per debatre els desafiaments que suposaran les comunicacions telefònqiues 6G. Escolta-ho al minut 7’15 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, destaca el que li va cridar més l’atenció del Mobile World Congress 2023. Considera que s’ha transformat en una fira per mostrar l’aplicació de la tecnologia en moltes àrees i des d’una perspectiva empresarial. També parla de l’exit de la fira 4YFN ( 4 Years from now), dedicada a les petites empreses emprenedores en tecnologia. Escolta-ho al minut 38’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC, ens parlen del sistema d’autentificació de les persones basat en l’estructura de les seves venes. Cada persona en té una d’única. A la Xina ja s’estan fent proves d’aquesta tecnologia que té pros i contres. Escolta-ho al minut 17’44 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton parla sobre dues exposicions que comparteixen el títol Enérgeia. Una es fa a ETOPIA Centro de Arte y Tecnología, a Saragossa. Mostra i reflexiona sobre les diferents modalitats d’energia des d’una perspectiva on conflueixen la ciència, la tecnologia i l’art. L’altra és una mostra permanent que es pot visitar al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i que fa un recorregut per les diferents fonts d’energia com a motors de l’activitat humana i la industrialització que permet comprendre la importància de la utilització de les fonts d’energia al llarg del temps. Escolta-ho al minut 31’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics i ambaixadora de Technovation Girls es fixa en el Dia Internacional de la Dona del 8 de març i expressa un desig per al futur immediat, relacionat amb la presència de les dones en feines tecnològiques. Escolta-ho al minut 26 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per la Telemàtica Educativa, aquest més ens presenta “Un Cop Al Dia”: un joc en català per a mòbils Android o IOS, que consisteix en respondre diàriament a 10 preguntes (tipus “trivial”), el més ràpid possible. Escolta-ho al minut 47’42 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic tracta del punt de rosada i de l’instrument que el mesura. Escolta-ho al minut 13’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

Francsico Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, aquest mes tracta de les emissions de Ràdio Pyongyang de Corea del Nord, Ràdio Nacional d’Amzònia i la Voz Misionaria, les dues de Brasil, Ràdio Miami Internacional dels EE.UU i Ràdio Alger d’Algèria. Escolta-ho al minut 27’44 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), comenta el col·loqui sobre estacions de radioaficionat que es va fer a la seva seu social de La Llagosta el passat dissabte i que es pot veure al seu canal de You Tube. Escolta-ho al minut 44’20 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-repas-mobile-world-congress/6828727/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.