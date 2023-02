Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 8 de febrer de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 8 de febrer de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

El proper dilluns13 de febrer, en un acte a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, es presentarà l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, una iniciativa de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB) i de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’arxiu, disponible a Internet, recull una selecció de fragments digitalitzats d’emissores catalanes i espanyoles presents a les bandes de radiodifusió a Catalunya. De moment recull uns 2.500 talls procedents de més de 550 emissores de ràdio catalanes de dues-centes localitats de 37 comarques. És una iniciativa sense ànim de lucre i amb voluntat de servei públic. El projecte està obert a les aportacions de tota la ciutadania. La seva adreça és arxiuradio.uab.cat Escolta-ho al minut 2’11 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-arxiu-sonor-radio-catalunya/6802941/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, parla sobre el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència que se celebrarà l’11 de febrer. Escolta-ho al minut 6’34 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-arxiu-sonor-radio-catalunya/6802941/

L’enginyer Toni Sintas ens porta l’actualitat de la ràdio i televisió locals a Catalunya: els premis Ràdio Associació de Catalunya ja estan convocats; aviat es posarà en marxa l’OTT La Xarxa+; exposició sobre els 40 anys de Ràdio Tordera;42 anys de Ràdio Sant Feliu de Llobregat; nou web de Premià Màdia; EAJ33 Ràdio El Vendrell; documental sobre la policia franquista de Ràdio Sabadell. Escolta-ho al minut 26’15 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-arxiu-sonor-radio-catalunya/6802941/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, reflexiona sobre els resultats que donen alguns cercadors d’Internet quan es fan cerques en català. Escolta-ho al minut 16’32 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-arxiu-sonor-radio-catalunya/6802941/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai els següents temes:

El 4 de febrer de 2008, fa 15 anys, la NASA va utilitzar la seva Deep Space Network per transmetre a l’espai profund el tema musical dels Beatles “Across the Universe”. La cançó va viatjar a 300.000 quilòmetres per segon cap a l’estrella “North Star Polaris” (l’estrella Polar), situada a uns 431 anys llum del nostre planeta.

La iniciativa Moonlight de l’ESA busca crear i posar en òrbita una constel·lació de satèl·lits al voltant de la Lluna. Escolta-ho al minut 11’18 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-arxiu-sonor-radio-catalunya/6802941/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, informa que han detingut a una banda que utilitzava programari per segrestar ordinadors i exigir in rescat econòmic. Recorda també el web on es pot rebre ajuda en aquests casos. Escolta-ho al minut 41’03 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-arxiu-sonor-radio-catalunya/6802941/

Jordi Estapé de l’empresa Bloock, especialista en la tecnologia de la “Cadena de blocs” (“Blockchain”), explica com aquesta tecnologia ajuda al manteniment de la maquinària industrial. Escolta-ho al minut 45’57 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-arxiu-sonor-radio-catalunya/6802941/

Des de Colectic, la cooperativa amb seu al Raval de Barcelona, Sara Jaramillo explica el projecte de la Traginera, la Comunalitat Urbana de Ciutat Vella, en què participa Colectic, gestionant la comunicació. Comunalitats Urbanes és un programa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per dinamitzar les xarxes d’economies locals des de la perspectiva del dret a la ciutat i de l’economia social i solidària. Escolta-ho al minut 21’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-arxiu-sonor-radio-catalunya/6802941/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) recorda la figura de l’escriptor Josep Maria Espinàs, mort recentment. Escolta-ho al minut 35’48 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-arxiu-sonor-radio-catalunya/6802941/

Salvador Caballé d’Astroradio, ens presenta el receptor SDR Airspy R-2 que abasta un rang de freqüències força elevat. Escolta-ho al minut 38’07 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-arxiu-sonor-radio-catalunya/6802941/

