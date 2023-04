Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 5 d’abril de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 5 d’abril podeu escoltar els següents continguts.

Javier Otero i Marcos Montero, responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC, ens parlen d’algunes proves que s’han fet al sistema Chat GPT 4, que genera texts i programari amb intel·ligència artificial, per detectar possibles comportaments maliciosos o destructius. Escolta-ho al minut 4’34 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-usos-maliciosos-del-chat-gpt/6851726/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, avença com serà el DMTforum de 2023 que se celebrarà el 16 de maig a Barcelona. És un acte per commemorar el Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació organitzat per FECEMINTE i CECABLE. Escolta-ho al minut 40’15 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-usos-maliciosos-del-chat-gpt/6851726/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton parla del programa “Quan arribin els marcians” de TV3 dedicat a “El big-bang de la divulgació científica” en el qual va participar. Un dels reptes de les científiques i científics del segle XXI és transmetre el coneixement de manera accessible al màxim de persones aprofitant els mitjans de comunicació, les xarxes socials i internet. Escolta-ho al minut 30’06 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-usos-maliciosos-del-chat-gpt/6851726/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics i ambaixadora de Technovation Girls explica iniciatives que tenen com a missió inspirar a les més joves cap a les carreres tecnològiques i cièntifiques, amb un denominador comú: fan visibles els perfils de dones que han fet la seva carrera en aquest àmbit i han aconseguit tenir éxit.

Lorena Fernández Álvarez ha creat el Calendario de las mujeres STEM http://blog.loretahur.net/calendario-women-in-stem

Wisibilizalas pretén trencar estereotips, promoure l’alfabetització tecnològica i donar visibilitat a a l’important paper de la dona actual en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques: https://wisibilizalas.org

Premi Ada Byron, de la universitat de Deusto creat per Facultat d’Enginyeria de la Universitat de Deusto: https://www.deusto.es/es/inicio/somos-deusto/facultades/ingenieria/eventos-y-premios/premio-ada-byron

Crida a ser jurat de l’edició 2023 del Technovation Girls: https://technovationchallenge.org/

Escolta-ho al minut 20’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-usos-maliciosos-del-chat-gpt/6851726/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per la Telemàtica Educativa, recorda que el dia 31 de març va ser el Dia Mundial del «backup» i dona alguns consells sobre com fer bé les còpies de seguretat. Escolta-ho al minut 49 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-usos-maliciosos-del-chat-gpt/6851726/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic comenta com es mesuren les dades de la sequera i aporta unes xifres molt preocupants del seu observatori al barri de Sant Andreu de Barcelona. Escolta-ho al minut 12’40 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-usos-maliciosos-del-chat-gpt/6851726/

Francsico Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, aquest mes tracta de Radio Exterior, Ràdio Romania Internacional, Ràdio Nova Zelanda i Ràdio Austràlia. Escolta-ho al minut 17’08 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-usos-maliciosos-del-chat-gpt/6851726/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), explica l’ús que fan els radioaficionats catalans del satèl·lit geoestacionari Es’hail 2 / QO-100. Escolta-ho al minut 44’55 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-usos-maliciosos-del-chat-gpt/6851726/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.