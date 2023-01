Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 4 de gener de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 4 de gener, podeu escoltar els següents continguts.

Javier Otero i Marcos Montero, responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC, ens parlen de les últimes novetats a les imatges fixes generades amb intel·ligència artificial a partir de textos descriptius, escrits en anglès, amb programaris com Dall-e o Stable Diffusion. Expliquen conceptes com “inpainting” i “outpainting”. A més, consideren que l’any 2023 pot ser el de l’esclat definitiu de la mateixa tècnica aplicada als vídeos curts. Escolta-ho al minut 3’45 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-jugar-amb-videojocs-classics/6747101/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton parla sobre l’alimentació amb motiu de l’exposició “Menja, Actua, Impacta”, organitzada per Fundesplai i Demà a l’Edifici Centre Esplai del Prat de Llobregat. És una exposició temàtica sobre el futur de l’alimentació. Per un demà sostenible i saludable. Escolta-ho al minut 26’37 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-jugar-amb-videojocs-classics/6747101/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic tracta de Tecnologia i meteorologia. En aquest mas parla dels pluviòmetres i dona alguns consells sobre el seu ús. Escolta-ho al minut 21’18 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-jugar-amb-videojocs-classics/6747101/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics i ambaixadora de Technovation Girls informa que ja està en marxa la segona edició del programa “Top Rosies Talent”, impulsat per donesIDEAI, investigadores del centre de recerca en Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es vol afavorir la generació de talent femení en Intel·ligència Artificial (IA), adreçat a noies que cursen o s’han graduat recentment en una carrera STEM. El programa consisteix en una formació en línia en IA, activitats de connexió amb el sector empresarial del sector a Catalunya i uns premis que atorgaran beques per cursar el Màster Interuniversitari Oficial en Intel.ligència Artificial (UPC-UB-URV) el curs 2023-2024.

També ens comenta l’activitat de les Pyladies, un grup de mentoria internacional centrat en ajudar més dones a convertir-se en participants i líders actives a la comunitat de codi obert del programari Python. Escolta-ho al minut 30’36 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-jugar-amb-videojocs-classics/6747101/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per la Telemàtica Educativa, aquest més explica com jugar amb videojocs clàssics dins un navegador, com el Firefox o el Chrome. Una bona forma de passar l’estona recuperant alguns jocs de les consoles Atari, Nintendo i Sega al nostre ordinador. Alguns d’aquests jocs estan preparats per funcionar en un telèfon mòbil. Un dels que ens recomana és “The incredible machine” (TIM), produït l’any 1992. Escolta-ho al minut 47’39 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-jugar-amb-videojocs-classics/6747101/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, comenta com el negoci de les comunicacions via satèl·lit d’òrbita baixa (sigles LEO, en anglès) es preveu que creixi notablement durant els propers 7 anys, segons un estudi fet per la consultora ABI Research. Alguns dels projectes que estan en marxa en aquest camp són Starlink i Sateliot, amb seu a Catalunya. Escolta-ho al minut 36’18 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-jugar-amb-videojocs-classics/6747101/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, avença les activitats principals que espera poder tirar endavant durant l’any 2023 des de l’URCAT. Escolta-ho al minut 43’57 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-jugar-amb-videojocs-classics/6747101/

