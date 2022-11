Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 30 de novembre de 2022

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 30 de novembre, podeu escoltar els següents continguts.

Jordi Esbrí, responsable tècnic de RTVE a Catalunya ens explica com funcionen els platós i controls de realització de televisió IP. RTVE, a l’any 2021, va començar a adaptar la infraestructura de vídeo i àudio dels seus estudis de televisió de Sant Cugat del Vallès cap a un entorn completament IP. Aquell centre de producció va renovar els estudis 1, 2, 3 i 4 de TVE Catalunya per produir en alta definició mitjançant tecnologia broadcast IP. El 25 de maig de 2021 es va posar en marxa l’Estudi 4, el plató de ‘Saber y Ganar’, amb la tecnologia IP. I, a partir del 14 de juny de 2021, es va començar a emetre amb aquesta nova tecnologia espais com “L’informatiu”.

A més, el projecte incloïa un plató remot, instal·lat al centre de RNE Catalunya, del carrer Roc Boronat 127 de Barcelona, on es realitza el programa “Cafè d’idees” que es pot veure per TVE a Catalunya i escoltar per Ràdio 4. Durant molts mesos la realització es feia des d’una unitat mòbil, aparcada davant de l’emissora, però des de mitjans d’octubre de 2022, la realització del plató remot de Barcelona ja es realitza mitjançant tecnologia broadcast IP, des de Sant Cugat del Vallès.

La migració de les interfícies SDI cap a les basades en protocols IP fa que les infraestructures de televisió siguin més flexibles i escalables, incloent-hi major nombre de càmeres i resolucions com el vídeo 4K i 8K. Cisco IP Fabric for Media és la solució triada per dur a terme el projecte d’evolució tecnològica. Escolta-ho al minut 3’22 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-platos-televisio/6731637/

Berta Benet, enginyera matemàtica en Ciència de Dades ens presenta l’empresa Expai que té per objetiu “Impulsar l’adopció d’una Intel·ligència Artificial transparent i justa”. Expai és la primera empresa emergent de tot Europa dedicada a combatre els perills, la falta de transparència i els reptes de la intel·ligència artificial. Està especialitzada en la intel·ligència artificial explicable (IAX). Aquesta branca de la IA permet arribar a conèixer el raonament dels models per arribar a les seves prediccions. Aconseguir que aquests processos de presa de decisions siguin transparents per a desenvolupadors i usuaris és una mesura essencial per assegurar un futur més just i millorar l’eficiència de les empreses. Escolta-ho al minut 22’21 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-platos-televisio/6731637/

Conversem sobre la publicitat contemporània amb José Manuel Casasnovas Roldós , conseller delegat i Carolina Santiago, directora de comptes de Roldós Media, l’agència de planificació de mitjans en actiu més antiga d’Europa, que ha complert 150 anys. El seu fundador va ser Rafael Roldós. La seva activitat principalment es centra en la Planificació de Mitjans, tant tradicionals (televisió, ràdio, premsa, exterior…), com formats en línia (cercadors, xarxes socials, portals, influencers…). La facturació de la companyia en l’últim exercici 2021 va fregar els 2 milions d’euros. Per suports, els ingressos van provenir de la premsa escrita -diaris, revistes i publicacions oficials- (en un 27%,), ràdio (14%), TV (10%), suports d’exterior (35%), online (10%) i esdeveniments (4%). Escolta-ho al minut 37’28 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-platos-televisio/6731637/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.