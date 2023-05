Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 3 de maig de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 3 de maig podeu escoltar els següents continguts.

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per la Telemàtica Educativa, recorda que aquest any 2023 fa 25 anys que va néixer Softcatalà, una associació sense ànim de lucre registrada el 1998, l’objectiu bàsic de la qual és fomentar l’ús del català a la informàtica, Internet i les noves tecnologies. Fa poc que ha posat en marxa el nou servei de transcripció d’àudio i vídeo en català a text escrit. Escolta-ho al minut 46 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-anys-softcatala/6879816/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC, ens parlen de dos usos curiosos que han començat a funcionar a Internet fent servir el sistema Chat GPT, que treballa amb intel·ligència artificial. Un basat en el comportament dels gats, catgpt.wvd.io , i l’altra per tal de facilitar que els homes puguin establir cites amb dones, CupidBot.ai. Escolta-ho al minut 6’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-anys-softcatala/6879816/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, avença qui participarà i com serà el DMTforum de 2023 que se celebrarà el 16 de maig a Barcelona. És un acte per commemorar el Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació organitzat per FECEMINTE i CECABLE. Escolta-ho al minut 14’52 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-anys-softcatala/6879816/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton parla de la Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona, el cicle d’Art i Ciència de la Fundació Julio Muñoz Ramonet (amb seu a Barcelona) i la Nit dels Museus. Tots els actes es faran els mateixos dies 12 i 13 de maig. Escolta-ho al minut 31’27 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-anys-softcatala/6879816/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics i ambaixadora de Technovation Girls avença que el dia 20 de maig dues-centes nenes i joves aniran a la Sala d’Actes de l’Edifici Vèrtex al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya a presentar els seus projectes tecnològics. Un jurat escollirà les millors propostes de l’edició 2023 de Technovation Girls a Catalunya. Escolta-ho al minut 38’55 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-anys-softcatala/6879816/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic explica com hem d’interpretar les previsions meteorològiques automàtiques dels mòbils i recomana dues bones aplicacions. Escolta-ho al minut 26’54 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-anys-softcatala/6879816/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, aquest mes tracta de Ràdio Eslovàquia, Ràdio Taiwan, Ràdio Xina Internacional i World Music Radio. Escolta-ho al minut 22’24 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-anys-softcatala/6879816/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), explica algunes aplicacions i sistemes de comunicació que els radioaficionats amb indicatiu poden fer servir per Internet. Escolta-ho al minut 42’49 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-anys-softcatala/6879816/

