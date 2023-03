Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 29 de març de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 29 de març de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Dijous passat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) es va presentar la primera edició del Baròmetre de la DonaTIC, un estudi impulsat pel Cercle Tecnològic amb la col·laboració de Digital Fems i el suport del Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya. Entre els resultats més rellevants destaca que només un 25% dels professionals tècnics de les empreses del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya són dones. Escolta-ho al minut 2’44 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-radio-gpt-primera-feta-amb-intelligencia-artificial/6844971/

El dimarts 22 de març el nostre company Goyo Prados va rebre el Premi Alegría de Vivir de Ràdio i Comunicació. Escolta-ho al minut 4’41 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-radio-gpt-primera-feta-amb-intelligencia-artificial/6844971/

Dijous passat es van donar a conèixer els guanyadors dels 23ns Premi Ràdio Associació. Premi al Millor Professional a Toni Clapés, director dels programes Versió Original a Catalunya Ràdio i Versió RAC1 . La gala de lliurament de premis se celebrarà a l’Auditori ONCE el proper 20 d’abril, a partir de les 19.30 h. Escolta-ho al minut 5’45 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-radio-gpt-primera-feta-amb-intelligencia-artificial/6844971/

El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya Jordi Torres, del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), avença que a l’octubre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el BSC faran l’exposició “Intel·ligència Artificial” i que l’editorial Plataforma publicarà un llibre seu sobre la revolució que suposa la IA a la societat present i futura. Escolta-ho al minut 42’30 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-radio-gpt-primera-feta-amb-intelligencia-artificial/6844971/

Andreu Veà, fundador i president de l’associació CovidWarriors, parla del dispositiu Mooevo, que s’adapta a les cadires de rodes convencionals i permet moure-les amb energia elèctrica i facilitar els rangs de moviments. Escolta-ho al minut 7’45 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-radio-gpt-primera-feta-amb-intelligencia-artificial/6844971/

El catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna, comenta que existirà una audiència de sistemes d’intel·ligència artificial, per tal de recaptar informació i que, possiblement, es faran programes de ràdio per a sistemes d’intel·ligència artificial. Escolta-ho al minut 29’21 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-radio-gpt-primera-feta-amb-intelligencia-artificial/6844971/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes:

Radio GPT, la primera emissora del món que fa servir la intel·ligència artificial, des de Cleveland, Ohio, EE.UU.

Ahir va acabar al Centre de Conferències de Praga, República Txeca, l’edició de l’any 2023 de Radiodays Europe.

Es frena la inversió en podcàsting després de passar la pandemia de la Civid-19

Nou finançament per al Servei Mundial de la BBC

La Corporació RTVE i la Biblioteca Nacional d’Espanya (BNE) han signat un acord per a la donació a aquesta institució de 42.000 vinils del fons sonor de RNE, comptant 14.000 LP i 28.000 singles, als quals s’hi afegeix una partida més petita de CD.

La Deutsche Welle TV tancarà properament les seves emissions via satèl·lit i passarà a distribuir els seus continguts per Internet.

La Rai – Radiotelevisione Italiana fa pocs dies ha publicat a Internet la versió en anglès del llibre “Audio-Sound Ecosystem”, un treball de recerca de 232 pàgines sobre l’evolució de la industria de la ràdio i de l’àudio des de 2010 ençà i que apunta quines són les tendències de futur.

Després del terratrèmol de Turquia, la seva ràdio pública TRT augmenta les emissions en ona Mitjana.

Als EE.UU els receptors d’OM estan en perill als nous cotxes.

Escolta-ho al minut 13’11 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-radio-gpt-primera-feta-amb-intelligencia-artificial/6844971/

El mestre Pitu Martínez a L’altra ràdio a l’escola explica que durant l’última Mobile World Congress, del 27 de febrer al 2 de març d’enguany, mSchools va fer l’acte de presentació del Repte per l’Educació Mediàtica que promou l’Alfabetització Mediàtica i Informacional (AMI) en l’educació formal mitjançant la identificació de bones pràctiques d’aprenentatge, i la transferència a docents d’eines, recursos, materials i experiències generades per a plantejar aquestes qüestions a les seves aules. Escolta-ho al minut 49’37 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-radio-gpt-primera-feta-amb-intelligencia-artificial/6844971/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, informa de la celebració de la VII Agermanada de la Radioafició el passat 26 de març, a Sallent (Bages). En allà es van lliurar els premis del XXXIII Concurs Comarques Catalanes 2022. Manuel Carrasco, director de Selvamar Noticias, va presentar el llibre “Aventuras de Radio”. Escolta-ho al minut 37’23 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-radio-gpt-primera-feta-amb-intelligencia-artificial/6844971/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor dona els resultats de l’activitat especia EH3DWN Dia Mundial de la Síndrome de Down que Mike Delta Victor Dx Group va fer del 14 al 21 de març, per desè any consecutiu, per commemorar aquest esdeveniment i donar a conèixer aquest trastorn. Escolta-ho al minut 33’55 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-radio-gpt-primera-feta-amb-intelligencia-artificial/6844971/

L'altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

