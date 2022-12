Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 28 de desembre de 2022

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 28 de desembre, podeu escoltar els següents continguts.

Andreu Veà, fundador i president de l’associació CovidWarriors explica la feina que fan i com han contribuït a crear dos robots sanitaris. L’ASSUM (“Autonomous Sanitary Sterilization Ultraviolet Machine”), que consisteix en un sistema per desinfectar espais hospitalaris mitjançant raigs ultraviolats C de forma autònoma. I un altre sistema robòtic automatizat, basat en programari i maquinari lliure, que està dedicat a fer proves massives de PCRs en laboratoris i hospitals de referència. Escolta-ho al minut 3’29 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-robots-sanitaris-covidwarriors/6761197/

El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya Jordi Torres, del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), avença que en aquell centre ja ha començat la instal·lació dels primers components del supercomputador nou Marenustrum. En concret el sistema d’emmagatzemament de les dades científiques. A més, explica els detalls d’un projecte, liderat pel BSC, per crear un entorn digital europeu per accelerar la investigació del càncer fent possible l’accés federat i segur a diversos tipus de dades sobre la malaltia. Escolta-ho al minut 40’35 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-robots-sanitaris-covidwarriors/6761197/

El catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna, reflexiona sobre com el periodisme pot ajudar a la tecnologia que es coneix com Internet de les coses. Els periodistes poden ajudar a entendre i contextualitzar la informació extreta de grans volums de dades. comenta que Escolta-ho al minut 35’02 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-robots-sanitaris-covidwarriors/6761197/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes:

A finals del nou any 2023 se celebrarà la Conferència Mundial de Radiocomunicacions a Dubai (Emirats Àrabs Units).

RTVE obrirà el 2023 una convocatòria de 767 llocs de treball fixes per cobrir les baixes d’ocupació estable per les jubilacions produïdes els darrers anys i reforçar les àrees considerades estratègiques per afrontar el futur immediat.

Actualitat de l’Ona Mitjana. Nous transmissors de Radio Romania Actualitati. A Eslovàquia es tanquen les emissions en OM el 31 de desembre de 2022. Recepció de l’OM dins dels cotxes, als EE.UU. Reunió de l’Associació Nacional de Radiodifusió Agrícola.

Novetats de l’FM. A l’Afganistan es prohibeixen les emissions de VOA i Radio Free Europe. A Burkina Faso la junta militar prohibeix les emissions de Radio France International.

El 5 de desembre, l’ATU (Africa Telecommunications Union), en col·laboració amb la Unió Internacional de Telecomunicacions i els consorcis Digital Radio Mondiale (DRM) i WorldDAB, van fer una sessió de treball en línia a la qual van assistir més de 110 participants, la majoria dels països africans. La modalitat de transmissió en DRM suposa un estalvi d’energia comparada amb les d’AM i FM.

El 5 de desembre al Regne Unit Bristol Digital Radio i Severnside Digital Radio van llançar dos nous múltiplexs de DAB+ a la zona del gran Bristol. A França, des del 6 de desembre, el grup de telecomunicacions TDF a Nimes ha posat en marxa 13 noves emissores en DAB+

A les bandes d’Ona Curta Radio Republik Indonesia emet ara via Radio Miami International, des dels EE.UU.

Escolta-ho al minut 12’46 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-robots-sanitaris-covidwarriors/6761197/

Chari Bermejo, presidenta de Mike Delta Victor DX Group, informa que, a iniciativa d’EB3JT-Jordi, per desitjar-vos un bon Nadal i un bon any 2023 funcions l’indicatiu especial EH3HNY. Dates en què l’activitat esta activa: del 22 de desembre de 2022 al 2 de gener de 2023 (tots dos inclosos). Escolta-ho al minut 27’02 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-robots-sanitaris-covidwarriors/6761197/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, informa que el 10 de gener aquesta entitat activarà una estació al far de S’Arnella que està entre les localitats de Llençà i Port de la Selva. Escolta-ho al minut 30’02 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-robots-sanitaris-covidwarriors/6761197/

El mestre Pitu Martínez a L’altra ràdio a l’escola ens fa escoltar Ràdio Espriu, una proposta de l’escola Salvador Espriu, de Sant Feliu de Llobregat. Escolta-ho al minut 47’52 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-robots-sanitaris-covidwarriors/6761197/

