Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 26 d’abril de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 26 d’abril de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya Jordi Torres, del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), informa que l’Ajuntament de Barcelona i el BSC han creat un bessó digital de la ciutat. Es tracta d’un model digital de simulació que funciona en una plataforma web. Les ciutats són un conjunt de sistemes altament complexos. L’objectiu del desenvolupament d’aquest bessó digital és poder-se aproximar-se a la comprensió del fenomen urbà mitjançant l’anàlisi de dades i treballar amb models que no deixen de ser una simplificació d’aquesta complexitat per mirar de fer-la comprensible. Els models permeten treballar amb hipòtesis, generar escenaris i visualitzar múltiples variables o combinacions de variables que poden ser cabdals a l’hora de prendre decisions. Escolta-ho al minut 39’45 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-barcelona-besso-digital-desenvolupat-pel-bsc/6874022/

Andreu Veà, fundador i president de l’associació CovidWarriors, parla de la ceràmica en estat líquid que actua com a aïllant tèrmic Gaina. Nanotecnologia aplicada a la lluita contra el canvi climàtic. Amb un parell de capes es logra un escut tèrmic que fa de mirall als raigs infrarojosos. Escolta-ho al minut 4’34 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-barcelona-besso-digital-desenvolupat-pel-bsc/6874022/

El catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna, explica que la guerra de les plataformes audiovisuals en “streaming” afecta a la difusió de continguts periodístics. Les plataformes prioritzen l’oferta de sèries i pel·lícules d’entreteniment i deixen de banda els reportatges i documentals. Escolta-ho al minut 28 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-barcelona-besso-digital-desenvolupat-pel-bsc/6874022/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes:

La setmana pasada va morir el periodista i presentador de programes musicals Carlos Tena, als 79 anys d’edat.

El dillun 8 de maig, a les 7 del vespre, al Petit Palau del Palau de la Música de Barcelona, dins del cicle L’Hivernacle es presentarà l’espectacle “El combat de les oblidades. Ràdio, dones, música i memòria”. Per un dia el Petit Palau es convertirà en un estudi de ràdio per fer, en directe, un programa dedicat a tres dones de la història de la música.

Hola DAB+, noves emissores digitals de ràdio a tota Espanya, a través d’Ibertel

L’emissora regional francesa Pyrénées FM ja surt en DAB+ a les ciutats de Tolosa i Perpinyà.

El diari francès Le Figaro ha llançat Le Figaro Radio en DAB+.

Radio Live Napoli, un nou projecte de la Ràdio Televisió Italiana.

Polònia i República Txeca mantenen les seves emissions en ucraïnès en DAB.

La Ràdio Txeca, ara també pel sistema híbrid de Radio DNS

Ràdio Girona SER va tancar les emissions en Ona Mitjana el passat 31 de març.

Tancament de les emissions en Ona Llarga de la RTE d’Irlanda.

Escolta-ho al minut 9’27 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-barcelona-besso-digital-desenvolupat-pel-bsc/6874022/

El mestre Pitu Martínez a L’altra ràdio a l’escola repassa el dit a l’EdTech Congress Barcelona 2023, organitzat per l’Edutech Cluster. S’hi va debatre sobre “Aprendre en temps d’Intel·ligència Artificial”. Escolta-ho al minut 47’47 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-barcelona-besso-digital-desenvolupat-pel-bsc/6874022/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, informa que el 14 de maig s’activarà una estació al Parc de l’Albera que servirà per obtenir punts i poder aconseguir el Diploma Espais Naturals de Catalunya (ENCAT) que atorga el radioclub Mike Delta Victor. Escolta-ho al minut 36’25 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-barcelona-besso-digital-desenvolupat-pel-bsc/6874022/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, explica les característiques del GreenCube, també anomenat IO-117. És un CubeSat 3U que porta un laboratori biològic autònom per al cultiu de plantes a bord i un petit transceptor de ràdio a les bandes de radioafició. El satèl·lit és gestionat per l’equip de recerca S5Lab de la Universitat Sapienza de Roma i hi participen l’Agència Nacional Italiana per a Noves Tecnologies, Energia i Desenvolupament Econòmic Sostenible i la Universitat de Nàpols Federico II. El projecte està coordinat per l’Agència Espacial Italiana. Escolta-ho al minut 32’20 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-barcelona-besso-digital-desenvolupat-pel-bsc/6874022/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Gràcies per escoltar-nos i bona ràdio.