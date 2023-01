Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 25 de gener de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 25 de gener de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

El proper 13 de febrer, en un acte a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, es presentarà l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, una iniciativa de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB) i de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB, que dirigeix Cinto Niqui, professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB i director de L’altra ràdio de Ràdio 4. Aquest arxiu vol ser un primer pas cap al projecte de creació d’un museu de la ràdio a Catalunya, adaptat a les necessitats actuals i que vagi més enllà de recollir peces de col·leccionista. Escolta-ho al minut 3’07 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-lassum-robot-hospitalari-que-desinfecta/6784753/

Al Palau de la Generalitat el proper dilluns 30 de gener es lliuraran els Premis Nacionals de Comunicació 2022. Des d’aquesta edició agafen un nou format amb tres categories úniques. El Premi Nacional de Comunicació el rebrà la periodista Olga Viza. Recuperem el fragment d’una entrevista que li vam fer l’any 1996. Escolta-ho al minut 5’50 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-lassum-robot-hospitalari-que-desinfecta/6784753/

La IV Nit de la Comunicació es va celebrar el passat divendres a l’Hotel Corona de Tortosa. Nou professionals ebrencs van rebre un reconeixement, entre ells Josep Garriga, fill de Gandesa, on va fundar l’emissora municipal i la televisiva Karmele Marchante, que ha treballat en molts mitjans a nivell nacional i estatal. Escolta-ho al minut 4’33 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-lassum-robot-hospitalari-que-desinfecta/6784753/

Andreu Veà, fundador i president de l’associació CovidWarriors explica com funciona i què fa el robot sanitari ASSUM (“Autonomous Sanitary Sterilization Ultraviolet Machine”), que han ajudat a crear. Consisteix en un sistema per desinfectar espais hospitalaris mitjançant raigs ultraviolats C de forma autònoma. L’Hospital Clínic de Barcelona l’està provant. Escolta-ho al minut 9’55 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-lassum-robot-hospitalari-que-desinfecta/6784753/

El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya Jordi Torres, del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), parla de l’estudi liderat pel BSC per identificar els gens que fan única cada persona. A la investigació s’han analitzat 20.000 gens de 46 teixits i òrgans de gairebé 800 persones. Aquests estudis són importants per poder arribar als tractaments mèdics individualitzats. L’equip investigador ha analitzat la relació entre la composició genètica i la diabetis, una malaltia que afecta uns 200 milions de persones, i han trobat que influeix sobretot en el teixit nerviós provocant un efecte semblant a l’envelliment. Escolta-ho al minut 42’53 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-lassum-robot-hospitalari-que-desinfecta/6784753/

El catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna, reflexiona sobre l’ús dels dispositius tecnològics a les classes per l’alumnat. En algunes ocasions es produeixen situacions contradictòries i un alumne alemany ho va voler evidenciar fent una cosa sorprenent. Escolta-ho al minut 30’08 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-lassum-robot-hospitalari-que-desinfecta/6784753/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes:

Ràdio Marina de Blanes ha fet 40 anys. Per celebrar-ho, durant el 2023 l’emissora realitzarà diverses activitats.

Bèlgica atura les vendes al detall dels receptors de ràdio analògics.

Comentari sobre el tancament de les emissions de RTL, pels 234 KHz.

SNRT Marroc tornarà a emetre per l’ona llarga, al 207 KHz.

Tancament al Regne Unit de les emissions en Ona Mitjana d’Absolute Radio i Greatest Hit Radio.

Ràdio Estel amplia la seva oferta amb Més Estel, un canal a Internet exclusivament musical.

Protecció contra els hackers. La Deutsche Welle utilitza el nvaegador TOR a Internet.

Ràdio Amèrica Barcelona és la ràdio per Internet dels catalans d’Amèrica i de tota la Catalunya Exterior.

Audiència de la ràdio a Espanya: 31 milions d’oïents.

Des del passat 9 de gener, a València i Castelló, al múltiplex 8D de DAB+ han començat a transmetre 16 canals musicals.

Els transmissors d’ona curta de Woofferton, Regne Unit es poden llogar per hores.

30 anys de Ràdio Eslovàquia Internacional

Escolta-ho al minut 17’26 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-lassum-robot-hospitalari-que-desinfecta/6784753/

Chari Bermejo, presidenta de Mike Delta Victor DX Group, informa dels resultats de l’activació de dos indicatius especials: EH3HNY, per desitjar un bon 2023; EG1NMP, 57 aniversari de l’enfonsament del vaixell “Monte Palomares”. Escolta-ho al minut 35’55 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-lassum-robot-hospitalari-que-desinfecta/6784753/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, comenta com va anar l’activació d’una estació al far de S’Arnella del Port de la Selva. Anuncia que la seu de l’ARCAT es traslladarà a Llançà. Escolta-ho al minut 39’19 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-lassum-robot-hospitalari-que-desinfecta/6784753/

El mestre Pitu Martínez a L’altra ràdio a l’escola ens fa escoltar un parell de fragments de Ràdio Vinyalet, fets per l’alumnat de l’escola Els Vinyals de Lliçà de Vall. Escolta-ho al minut 49’05 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-lassum-robot-hospitalari-que-desinfecta/6784753/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio