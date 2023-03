Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 22 de març de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 22 de març de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras avença el que diu el “Manifest per a una Intel·ligència Artificial Cívica”, promogut per CIVICAI (Civic+Artificial Intelligence), que demà es presenta a Barcelona. El seu objectiu és promoure la consciència i l’empoderament de la ciutadania al voltant dels impactes socials, econòmics i mediambientals de la Intel·ligència Artificial i treballar per a un desenvolupament i aplicació responsables i sostenibles de la mateixa. Es vol defensar els interessos humans davant del desplegament de la intel·ligència artificial i es busca organitzar els ciutadans, perquè es posicionin i facin escoltar la seva veu de manera col·lectiva davant els canvis que implica el seu creixent ús en molts àmbits. Escolta-ho al minut 29’01 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-manifest-per-una-intelligencia-artificial-civica/6839246/

Iker Bilbao, de femProcomuns, especialista en la Xarxa Oberta d’Internet de les Coses (XOIC), parla de com aquesta tecnologia pot servir per fer una millor gestió de l’aigua de boca, controlant bé el seu consum i el bon estat de la xarxa de canonades distribuidora. Escolta-ho al minut 40’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-manifest-per-una-intelligencia-artificial-civica/6839246/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, explica què s’amaga darrera d’algunes grans fotografies de la lluna fetes amb telèfons mòbils Samsung. Escolta-ho al minut 35’57 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-manifest-per-una-intelligencia-artificial-civica/6839246/

Jordi Estapé de l’empresa Bloock, especialista en la tecnologia de la “Cadena de blocs” (“Blockchain”), explica com aquesta tecnologia ajuda a la gestió documental del transport i logística. I posa com exemple el transport ramader. Escolta-ho al minut 13’02 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-manifest-per-una-intelligencia-artificial-civica/6839246/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, ens valora el documental “Shadowgame”. Tracta adolescents que han fugit dels seus països devastats per la guerra intenten creuar les fronteres d’Europa. Viatgen per un món a l’ombra de camps de mines, rius de corrent ràpid, contrabandistes i guàrdies fronterers, intentant desesperadament guanyar el que anomenen “El joc”. Escolta-ho al minut 6’11 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-manifest-per-una-intelligencia-artificial-civica/6839246/

Luis Segarra de “Guía de la radio” repassa l’actualitat del mitjà. Aquest mes informa del llibre dedicat a Radio Minuto de Barcelona d’Agustín Rodríguez, que poden haver-hi novetats relacionades amb la ràdio digital (DAB) a la Cadena SER, del robatori a La Veu de Cerdanyola de Mataró i que Ràdio Mediona emissora municipal torna a emetre. Escolta-ho al minut 46’29 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-manifest-per-una-intelligencia-artificial-civica/6839246/

Alba Segarra, alumna de la professora Mia Men de l’Escola Montessori Palau de Girona, ens parla de l’estudi pràctic que ha fet sobre l’eficàcia de la radioteràpia en el guariment dels tumors cerebrals dels malalts. Escolta-ho al minut 18’41 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-manifest-per-una-intelligencia-artificial-civica/6839246/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, recorda que estem a 88 dies que se celebri l’edició del 2023 d’aquesta fira a Cerdanyola del Vallès. El dissabte es va presentar a Cerdanyola del Vallès el llibre “Aventuras de radio” de Selvamar Noticias. Diumenge se celebrarà a Sallent el lliurament dels premis del concurs Comarques Catalanes. Escolta-ho al minut 22’10 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-manifest-per-una-intelligencia-artificial-civica/6839246/

