Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 22 de febrer de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 22 de febrer de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya Jordi Torres, del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), fa una primera presentació del que serà el superordinador MareNostrum 5 que s’ha començat a muntar a les noves instal·lacions del BSC-CNS al campus de Pedralbes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Parla dels xips acceleradors d’Intel que es faran servir i de la nova generació d’arquitectures informàtiques basades en plaques d’Envidia. A més fa un calendari de quines parts es començaran a provar abans del proper estiu. El MareNostrum 5 estarà entre els millors supercomputadors del món i suposarà un pas més cap a les capacitats exaescala, la propera frontera de la supercomputació. Escolta-ho al minut 40’40 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-supercomputador-marenostrum/6816697/

Andreu Veà, fundador i president de l’associació CovidWarriors, parla del robot humanoide Atlas dissenyat per Boston Dynamics, empresa participada per Google, que pot treballar com ajudant de paleta. Escolta-ho al minut 4’10 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-supercomputador-marenostrum/6816697/

Grup Mediapro obrirà centres de producció virtual a Barcelona, Nova York, Miami i Madrid entre 2023 i 2024. Escolta-ho al minut 3 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-supercomputador-marenostrum/6816697/

El catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna, reflexiona sobre la importància de tenir especialistes en Optimització per a Motors de Cerca (Search Engine Optimization (SEO) en els mitjans de comunicació digitals. El bon posicionament en els resultats que mostren els cercadors pot ser tan important com la qualitat del contingut ofert. Escolta-ho al minut 30’08 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-supercomputador-marenostrum/6816697/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes:

La Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, a les vitrines del vestíbul de la planta baixa té una petita exposició que fa un recorregut per la història de la ràdio a Catalunya a través de llibres, revistes, CDs i alguna ràdio antiga. Aquesta exposició forma part dels actes organitzats amb motiu la presentació de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la UAB que es va fer el passat 13 de febrer, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Entrant per la porta de la Plaça Cívica de la UAB immediatament la trobareu.

Per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya va presentar a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Tortosa el Banca de Veus. A més, va estrenar un vídeo amb 333 perfils de radiofonistes amb la seva veu i imatge. Per veure’l heu d’anar al canal de You Tube del Banc de Veus.

Elvira Altés acaba de publicar el llibre “Victòria, la irreductible. Victòria Pujolar Amat”, editat per la Generalitat de Catalunya. Té 284 pàgines. Es tracta de la biografia de Victòria Pujolar Amat, lluitadora antifeixista i antifranquista. Passà per la presó i l’exili i fou pintora i locutora de Radio España Independiente “La Pirenaica”, a Bucarest.

La BBC tanca els seus programes en àrab, després de 85 anys d’existència.

La República Txeca celebra el centenari de la ràdio al seu territori (1923-2023). Radio Praga Internacional ha obert una nova redacció ucraïnesa. I la ràdio pública del país està fent proves en DRM, pels 954 KHz de l’Ona Mitjana.

A Éstònia s’han començat a fer proves de ràdio digital en DAB. A França, la ràdio privada demana ajudes per fer el trànsit cap a les transmissions digitals en DAB.

Des del passat 9 de febrer RNE va iniciar l’emissió temporal del canal generalista de la ràdio pública ucraïnesa, Suspilne Ukraine, en Digital Audio Broadcasting (DAB). Una iniciativa solidària de suport a les persones ucraïneses que fugen de la guerra en aquell país i estan residint a Madrid o Barcelona.

Ràdio Nacional d’Espanya en col·laboració amb el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), el passat 13 de febrer, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, van iniciar les proves de l’emissió subtitulada de Ràdio Nacional per a persones sordes a través de la TDT, una experiència pionera a nivell mundial de subtitulació de ràdio per a persones sordes d’emissions de ràdio en directe.

Escolta-ho al minut 12’44 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-supercomputador-marenostrum/6816697/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, explica la pugna que ha començat entre els cercadors d’Internet i que podria posar en perill la posició dominant que d’anys ençà té Google. Escolta-ho al minut 9’48 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-supercomputador-marenostrum/6816697/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, informa de la celebració de la VII Agermanada de la Radioafició que es farà el proper 26 de març, a Sallent (Bages). En allà es lliuraran els premis del XXXIII Concurs Comarques Catalanes 2022.. L’ARCAT ja ha traslladat la seva seu social a Llançà. El passat 16 de febrer el president d’ARCAT es va reunir amb el Director General de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Alfons Quera, per presentar-li un projecte transfronterer per tal d’instal·lar un repetidor de VHF que pugui enllaçar Catalunya Nord i Catalunya Sud a les bandes de radioaficionats. També va fer una visitat al Ràdio Club Perpinyà. Escolta-ho al minut 36’36 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-supercomputador-marenostrum/6816697/

El mestre Pitu Martínez a L’altra ràdio a l’escola valora la presència de la ràdio escolar a l’Arxiu de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, presentat fa pocs dies a l’Institut d’Estudis Catalans i creat per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General i l’Institut de la Comuniació (InCom-UAB). A més, ens fa escoltar Ràdio Drassanes, del CEIP Drassanes de Barcelona. Escolta-ho al minut 47’32 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-supercomputador-marenostrum/6816697/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio