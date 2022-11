Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 2 de novembre de 2022

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 2 de novembre, podeu escoltar els següents continguts.

Javier Otero i Marcos Montero, responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC, ens parlen del canvi de paradigma en el funcionament de la xarxa Ethereum, basada en la tecnologia de la cadena de blocs. Aquest canvi ha suposat una dràstica reducció en el consum d’energia elèctrica necessari per al seu funcionament. Escolta-ho al minut 2’51 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-setmana-ciencia/6724191/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics i ambaixadora de Technovation Girls informa que estan obertes les inscripcions per a participar al Technovation Girls. Nenes d’entre 8 i 18 anys i mentores del món professional estan convidades a formar equips per a tirar endavant amb una solució tecnològica -una aplicació o una intel·ligència artificial- que doni resposta als problemes del món i del seu entorn. https://technovationchallenge.org/.

El proper dia 17 de novembre es farà el Stem Women Congress, on, entre altres coses, es presentarà el informe que recull totes les iniciatives existents per fomentar que hi hagi més dones en el món de la tecnologia i l’enginyeria. https://stemwomen.eu/edicion-2022/

Dijous 3 de novembre podeu assistir a l’edició catalana d’Idees Digitals, que s’oferirà per Internet en “streaming”. Es parlarà d’ecosistemes digitals, el Metavers i les noves corporalitats, innovació social, transformació digital i ciutadanies participatives, les dades amb perspectiva feminista, etc. https://ideasdigital.es/ca/edicio-catalunya/

Fa pocs dies al Teatre Nacional es van lliurar els Premis Dona TIC 22. Entre les guardonades hi havia Mar Porras, premi a la Dona TIC Divulgadora. També van merèixer premis la iniciativa “M2m”, del Club de Dones Politècniques UPC Alumni, i les Oracle4Women que fan diversos programes en el marc de la seva empresa. Escolta-ho al minut 30’28 a

https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-setmana-ciencia/6724191/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton recorda la taula rodona ‘Omplim les ones: de la ràdio als pòdcasts’ on Natza Farré, Cinto Niqui i Pitu Martínez van parlar de ràdio, gènere i educació. També anuncia que de l’11 al 20 de novembre es celebrarà la 27a Setmana de la Ciència. S’organitzaran tot un munt d’activitats arreu de Catalunya per apropar la ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els més joves. A l’edició d’enguany el fil conductor serà la innovació i el coneixement local com a motor de creixement, posant en valor els actius en innovació i ciència que hi ha arreu del país. A més es commemorarà els 100 anys dels naixements del primatòleg, Jordi Sabater i Pi i de la microbiòloga nord-americana, Esther Lederberg. La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) que compta amb el suport de nombroses institucions i entitats en l’àmbit de la recerca i de la disseminació de la ciència i la tecnologia. Escolta-ho al minut 41’25 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-setmana-ciencia/6724191/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, ens presenta el número 160 de la revista “Telecomunicaciones” que publica FECEMINTE des de l’any 1985. Es pot llegir gratuïtament al web de l’entitat, a partir del 8 de novembre. Entre les persones que hi col·laboren hi ha Laia Bonet, Tinenta d’Alcaldia a Barcelona. Escolta-ho al minut 46’30 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-setmana-ciencia/6724191/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per la Telemàtica Educativa, aquest més està empiocat i amb la veu una mica perjudicada. Per aquest motiu, per fer el seu espai, s’ha buscat uns ajudants de veu sintètica. El text que les dues veus sintètiques llegeixen està dedicat a la Viquipèdia en català que ocupava la desena posició d’un llistat dels deu mil articles considerats els més importants, per la varietat de temes que tracten a les diverses versions idiomàtiques de Wikipedia. Escolta-ho al minut 19’43 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-setmana-ciencia/6724191/

Francsico Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, aquest mes tracta de Radio Taiwan International, des dels EEUU, Radio Educación de Mèxic, Radio Exterior de España i Radio Rumanía Internacional. Escolta-ho al minut 12’06 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-setmana-ciencia/6724191/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic tracta de Tecnologia i meteorologia: el rang, la precisió i la resolució de les estacions meteorològiques. Dona algunes xifres orientatives i consells a l’hora de comprar-ne alguna. Escolta-ho al minut 22’58 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-setmana-ciencia/6724191/

Repassem el palmarès dels Premios Ondas 2022 que es van fer públics el dimecres passat. Hi ha hagut una majoria de guardonats catalans. També han estat guardonats: la cobertura de RNE de la guerra de Ucranïa, destacan la figura de l’enviat especial, Fran Sevilla; la cobertura de la guerra de Ucranïa feta pels serveis informatiu de TVE. Escolta-ho al minut 15’56 https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-setmana-ciencia/6724191/

Jordi Alamo, secretari de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, agafa el relleu de Xavier Larrosa i avença que està preparant una ponència sobre les moltes possibilitats que ofereix la radioafició que properament es podrà escoltar a la seu d’URCAT a La Llagosta. Escolta-ho al minut 50’20 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-setmana-ciencia/6724191/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.