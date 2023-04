Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 19 d’abril de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 19 d’abril de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

El passat dissabte al matí es va enlaira el Minairó, el tercer nanosatèl·lit que posa en òrbita la Generalitat. Escolta-ho al minut 9’22 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras explica que a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona s’ha practicat el primer trasplantament de pulmó amb ajuda del robot Da Vinci, manipulat per un cirurgià. És una intervenció que té més precisió, menys risc i un postoperatori molt menys complicat. Escolta-ho al minut 37’18 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

Iker Bilbao, de femProcomuns, especialista en la Xarxa Oberta d’Internet de les Coses (XOIC), parla de com aquesta tecnologia pot servir als Ajuntaments per fer una millora en la gestió de diferents serveis: gestió de l’aigua, contaminació acústica, etc. Escolta-ho al minut 42’38 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, valora la decisió del govern italià de prohibir l’ús del sistema d’intel·ligència artificial generativa Chat GPT i n’explica els motius. Escolta-ho al minut 20’46 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

Jordi Estapé de l’empresa Bloock, especialista en la tecnologia de la “Cadena de blocs” (“Blockchain”), explica com aquesta tecnologia ajuda al control dels accessos físics i digitals. I explica que si es basa en la identitat digital són més segurs que si es fa en paraules de pas. Escolta-ho al minut 11’40 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, ens presenta dos documentals que tracten la situació dels menors que han hagut de migrar i que no estan acompanyats: “M”, de Nicolás Castellano, i “Positive migration”. Escolta-ho al minut 16’36 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

El dimecres passat a la tarda, a la Casa de la Barceloneta 1761 de Barcelona el periodista Xavier Garcia i Pujades va fer una conferència sobre Teodor Garriga, locutor de Ràdio Associació de Catalunya, que va posar la característica veu als avisos de bombardeig durant la Guerra Civil. El 1939 s’exilià a França, va ser enviat al camp de concentració d’Argelers i, posteriorment, es va enrolar a la resistència francesa en contra de l’ocupació nazi. El 1963 va tornar a Catalunya i va estar molt vinculat al barri de la Barceloneta, on hi va viure bona part de la seva vida. Escolta-ho al minut 5’14 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

Demà 20 d’abril es farà la gala de lliurament dels 23ns Premi Ràdio Associació, que se celebrarà a l’Auditori ONCE de Barcelona. Escolta-ho al minut 7’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

Luis Segarra de “Guía de la radio” repassa l’actualitat del mitjà. Aquest mes informa de: la renovació de Carlos Alsina per Onda Cero, atac informàtic a Radio Illescas, 40 anys del programa Goles (actualment a Radio Marca), Isabel Gemio posa en marxa un pòdcast, els programes de Catalunya Ràdio Generació Digital, d’Albert Murillo, i “En Guàrdia” d’Enric Calpena, superen les 1000 edicions, dos llibres de ràdio per Sant Jordi. Escolta-ho al minut 46’51 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

Ramon Sangüesa, Doctor en Informàtica i professor de la UPC, en el seu espai de creativitat cibernètica i intel·ligència artificial recorda que està obert el termini per participar al +RAIN Film Fest, el primer festival europeu de pel·lícules generades a partir d’Intel·ligència Artificial, coorganitzat per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i Sónar+ D. El proper dimarts 25 d’abril el Clúster de l’Audiovisual presentarà l’informe “SWITCH: l’Audiovisual Augmentat”, una anàlisi en profunditat de les tendències que estan transformant la indústria audiovisual: intel·ligència artificial, experiències immersives, Web3… I acaba informant del curs “Creativitat musical amb IA”, organitzat per Artificia.pro. Escolta-ho al minut 27’23 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

Arnau Rigat, alumne de la professora Mia Men de l’Escola Montessori Palau de Girona, ens parla dels sistemes d’intel·ligència artificial basats en xarxes neuronals. Escolta-ho al minut 23’28 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, recorda que , 18 d’abril, es va celebrar el Dia Mundial de la Radioafició i explica el que van fer al Radioclub del Vallès de Cerdanyola del Vallès. Escolta-ho al minut 35’05 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-cirurgia-robotica/6866493/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.