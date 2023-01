Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 18 de gener de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 18 de gener de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Des del passat cap de setmana la programació de RTVE Catalunya presenta algunes novetats:

“LateXou”, amb Marc Giró i “Mapes mentals”, amb Ana Boadas. En pròxims dies s’estrenaran “Sexband”, presentat per la Terremoto de Alcorcón i “La ruïna”, conduït pels còmics Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull. Escolta-ho al minut 3 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/18-01-23/6778286/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras parla dels rellotges intel·ligents que mesuren el sucre (glucosa) de l’organisme. Permeten mesurar el sucre en sang sense ser invasius, sense haver de punxar a la persona. La forma de fer-ho no està del tot clara. Hi ha algunes tecnologies com la de sensors infrarojos de longitud d’ona curta i alguna altra. Samsung i altres marques ja tenen algun model a la venta. Apple encara no. Quan es millori la seva falta de fiabilitat, aquests rellotges intel·ligents suposaran que milions de persones diabètiques podran deixar de punxar-se per controlar el seu estat. Escolta-ho al minut 40 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/18-01-23/6778286/

Iker Bilbao, de femProcomuns, que porta tota la part relacionada amb la Xarxa Oberta d’Internet de les Coses (XOIC), parla dels tallers de fabricació de “gateways” per The Things Network (TTN), xarxa oberta d’antenes d’internet de les coses. S’estan fent als Ateneus de Fabricació de Barcelona. Algunes de les “gateways” (antenes passarel·les de dades provinents o destinades a sensors i actuadors) que es contribueixen als tallers són cedides en “acollida” a persones “padrines” que vulguin i puguin instal·lar-les connectades a la xarxa oberta TTN. Escolta-ho al minut 22’02 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/18-01-23/6778286/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, comenta que el 2023 pot ser l’any de la democratització de la intel·ligència artificial. Els programaris i productes desenvolupats per Open AI en poden ser exemples. Escolta-ho al minut 12’04 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/18-01-23/6778286/

Jordi Estapé de l’empresa Bloock, especialista en la tecnologia de la “Cadena de blocs” (“Blockchain”), explica com aquesta tecnologia ajuda al compliment de la regulació en la coordinació d’activitats empresarials i evita possibles fraus. Escolta-ho al minut 27’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/18-01-23/6778286/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, ens valora la pel·lícula de Netflix ‘The swimmers” (“Les nedadores”, que narra la història de dues adolescents refugiades sirianes, Yusra Mardini i la seva germana Sarah, que van nedar al costat d’un vaixell de refugiats que s’enfonsava i, finalment, van ajudar 18 refugiats a assolir una zona de seguretat a través del mar Egeu, durant la crisis de refugiats de 2015. Ara estan jutjant a Grècia a una d’elles per la seva activitat solidària. Escolta-ho al minut 15’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/18-01-23/6778286/

Luis Segarra de “Guía de la radio” ” repassa l’actualitat del mitjà. Aquest mes informa de: tres novetats de la Cadena SER, la nova aplicació de Los 40 que permet accedir a les programacions locals -com la de Els 40-, “Goles” retorna a Ràdio Marca, llibres del periodista Siro López i de Luis Merino, canals en DAB a València, i difusió de BOM Radio a Catalunya en un múltiplex de la TDT. Escolta-ho al minut a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/18-01-23/6778286/

Ramon Sangüesa, Doctor en Informàtica i professor de la UPC, en el seu espai de creativitat cibernètica i intel·ligència artificial, valora com van anar les sessions fetes al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de la UPC per provar les possibilitats que ofereixen els nous sistemes d’intel·ligència artificial basats en grans models com: Stable Diffusion o Dall-E. Recorda que al Palau Macaya de Barcelona, organitzat des de Caixaforum, sèstà celebrant el cicle “Dissenyar el futur. Repensant la intel·ligència artificial”. I recomana el llibre “La Gran Abundancia”, escrit per Luis Moreno Caballud, professor a la Universitat de Pensilvània. Escolta-ho al minut 5’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/18-01-23/6778286/

Gisela Rivas, alumna de la professora Mia Men de l’Escola Montessori Palau de Girona, explica els sistemes estel·lars binaris i es fixa en les característiques de l’estrella SVS-13 segons el que s’ha observat en un estudi del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) encapçalat per l’Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA). (Imatge del web de l’IAA). Escolta-ho al minut 32’53 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/18-01-23/6778286/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, ens parla del “Concurso de invierno” ,organitzat per la Unión de Radioaficionados Españoles a les bandes d’UHF i VHF i de los novetats relacionades amb la fira MercaHam que es farà a Cerdanyola del Vallès. Escolta-ho al minut 36’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/18-01-23/6778286/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.