Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 16 de novembre de 2022

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 16 de novembre, podeu escoltar els següents continguts.

Des d’ahir i fins demà s’està celebrant Smart City Expo World Congress (SCEWC), l’esdeveniment líder internacional sobre ciutats i solucions urbanes intel·ligents, organitzat per Fira de Barcelona en dos pavellons del recinte de Gran Via. En la seva 11ena edició compta amb més de 1.000 expositors i la participació d’uns 400 experts internacionals que comparteixen coneixements i aborden els nombrosos desafiaments que comporta la transformació urbana. El lema d’enguany és “Ciutats inspirades per les persones” Escolta-ho al minut 3’07 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

Jordi Estapé de l’empresa Bloock, especialista en la tecnologia de la “Cadena de blocs” (“Blockchain”), explica com aquesta tecnologia ajuda a garantir la custòdia i certesa de les dades obertes relacionades amb la contaminació atmosfèrica, necessàries per assolir la sostenibilitat de les denominades ciutats intel·ligents (“smart cities”). Escolta-ho al minut 8’33 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

El passat divendres, 11 de novembre, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament de Castelldefels van inaugurar el DronLab, un laboratori i espai de vol de drons capdavanter, per a la recerca i la docència. Està instal·lat al Campus del Baix Llobregat i compta amb un recinte de vol segregat de l’espai aeri general i lliure dels requeriments de la regulació aèria. El recinte de vol està cobert per una xarxa protectora i està equipat amb tecnologia per a l’experimentació i la recerca relacionada amb drons. Escolta-ho al minut 5’38 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras valora l’obertura d’un centre de disseny de microxips a Barcelona de Cisco. Es tracta de la primera instal·lació d’aquest tipus que la multinacional nord-americana ubicarà a Europa. És un pas important perquè Europa pugui entrar en el mercat mundial de xips. El nou projecte de Cisco s’ubicarà al centre d’innovació de Ca l’Alier, al barri del Poblenou de Barcelona. Escolta-ho al minut 34’51 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

El dia 25 de novembre és el dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones. Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic ha coordinat un projecte sobre periodisme, masclisme i futbol femení i ens avença els resultats principals de la recerca. A l’estudi han analitzat les retransmissions de TV3 i de les emissores RAC1, Catalunya Ràdio, Onda Cero, COPE, Cadena SER i Ràdio Nacional d’Espanya de la final de la Champions femenina, guanyada pel Barça l’any 2021. Escolta-ho al minut 13’27 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

Ramon Sangüesa, doctor en informàtica i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ens parla de:

Els dies 2 i 16 de desembre es faran uns tallers i taules rodones per alumnes del Centre Imatge i Tecnologia Multimèdia, orientats a la relació entre la Intel·ligència Artificial i la creativitat. Hi haurà una part pràctica de treball amb diversos entorns que fan servir les darreres tècniques popularitzades per Dall-e, Stable Diffusion, GPT-3, Whisper, etc.

Un grup d’artistes ha estat objecte d’un llibre molt interessant de Lindsay Caplan titulat “Arte Programmata”. El treball de Bruno Munari, o Enzo Mari , per exemple, que ja van tantejar els entorns immersius als anys seixanta i van treballar des d’una perspectiva que ara ens pot semblar naïf, la de la tecnologia com a eina d’alliberament social però que també van anticipar a través de les seves pràctiques artístiques les tensions entre llibertat individual i col·lectivitat provocades per la tecnologia computacional.

Del 29 de novembre fins al 10 de desembre el Centre d’Art Espronceda, al barri de la Sagrera, organitza “Galaxy” una exposició de realitat virtual que té rèpliques a tota Europa.

Escolta-ho al minut 20’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

David Gómez de femProcomuns ens parla de les comunitats energètiques locals cooperatives. Una manera de considerar la producció, el proveïment i els impactes ambientals de l’ernergia amb una mirada procomú. Escolta-ho al minut 50’21 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació tracta alguns aspectes més tècnics de la problemàtica de la connexió a Starlink quan hi ha tempesta. Starlink és una xarxa de stèl·lits desenvolupada per SpaceX, una empresa fundada per Elon Musk, que té com a objectiu portar internet a cada racó del planeta Terra. L’objectiu és col·locar a l’òrbita terrestre baixa un total de 12.000 satèl·lits, dels quals ja estan a l’espai i operatius prop de 2.400. Escolta-ho al minut 26’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

Luis Segarra de “Guía de la radio” repassa l’actualitat del mitjà: quatre notícies sobre la Cadena SER, possible nova cadena radiofònica a Castella i Lleó, Jaime Cantizano d’Onda Cero, expansió de la barcelonina Gan Vía Radio, deixa de funcionar Ràdio Manresa en Ona Mitjana. Escolta-ho al minut 41’58 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam informa del mercat d’aparells de segona mà fet a Cerdanyola del Vallès, que els radioclubs poden demanar subvencions als organismes públics oficials i que els radioaficionats del Pallars van participar a la Fira de Salàs. Escolta-ho al minut 31’57 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

L’alumnat de la professora Mia Men, de l’escola Montessori Palau de Girona, parla de ciència. Aquest mes, Martina González, tracta del riure i el cervell. Explica totes les àrees d’aquest òrgan involucrades en el procés de riure i quins són els seus beneficis. Escolta-ho al minut 28’57 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-periodisme-masclisme-futbol-femeni/6736862/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.