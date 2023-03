Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 15 de març de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 15 de març de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

El passat 9 de març de 2023, a l’Auditori de Barcelona es va celebrar la 28a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”. Un any més, l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) van unir esforços per celebrar conjuntament aquesta trobada que reuneix professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del món TIC del país. Repassem tots els guardonats d’enguany. Entre els quals hi havia Vicent Parta, Premi a la Comunicació. El director de VilaWeb durant una dècada va formar part de l’equip de L’altra ràdio. Escolta-ho al minut 2’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-audiovisual-biaixos-filtracions-del-chat-gpt/6834327/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, parla sobre els biaixos que té el Chat GPT. Tenir moltes dades no vol dir garantir la diversitat i que els seus resultats siguin equitatius pel que fa a la presència de les dones en la societat. Escolta-ho al minut 15’20 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-audiovisual-biaixos-filtracions-del-chat-gpt/6834327/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, presenta un nou capítol de la sèrie sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació. Avui es fixa en l’ús del Chat GPT aplicat a la creació de guions per a obres audiovisuals i les possibilitats que ofereix l’Adobe Sensei per fer seleccions automàtiques d’imatges. Escolta-ho al minut 8’23 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-audiovisual-biaixos-filtracions-del-chat-gpt/6834327/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica les possibles filtracions d’informació privada que es poden produir en el Chat GPT. Escolta-ho al minut 40’33 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-audiovisual-biaixos-filtracions-del-chat-gpt/6834327/

L’enginyer Toni Sintas ens porta l’actualitat de la ràdio i televisió locals a Catalunya: nou portal de Badalona Comunicació, nou web de Canal Blau, tres programes de televisions locals opten als Premis Zapping, deu ràdios municipals que van fer programes especials amb motiu del Dia Internacional de la Dona i convocatòria de subvencions a projectes de la Xarxa Audiovisual Local. Escolta-ho al minut 45’22 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-audiovisual-biaixos-filtracions-del-chat-gpt/6834327/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, es fa ressò de l’estudi anual que publica l’analista independent en tecnologia Benedict Evans, autor de la “newsletter” “What matters in tech?”. Ens parla de la distribució del consum de dades digitals per àrees geogràfiques i del volum de negoci que suposa la publicitat digital. Escolta-ho al minut 20’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-audiovisual-biaixos-filtracions-del-chat-gpt/6834327/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai els següents temes:

Actualment hi ha més de 20 vacants d’enginyeria obertes a l’ESA en les àrees de: Sistemes de Radiofreqüència, Antenes, Propulsió, Navegació, Elèctric, Microones, Estructures i Mecanismes, Observació de la Terra, Ciències Ambientals i Òptica.

Vídeos a You Tube amb imatges dels nous telescopis gegants que fan que els nostres ulls surtin de la Terra i afectin la nostra comprensió de l’Univers.

“Púlsars, un conte de rellotges còsmics”, un curtmetratge que combina actors reals amb personatges d’animació per apropar el coneixement científic sobre l’univers al públic juvenil.

Escolta-ho al minut 26’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-audiovisual-biaixos-filtracions-del-chat-gpt/6834327/

Des de Colectic, la cooperativa amb seu al Raval de Barcelona, Anna Inglès explica que el Canòdrom compleix dos anys de vida com a Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica de Barcelona. El Canòdrom és l’espai pel foment de les tecnologies lliures i la innovació digital al servei de la ciutadania. Per celebrar-ho, l’equipament ha programat per al proper 17 de març una sèrie d’activitats. Escolta-ho al minut 32’28 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-audiovisual-biaixos-filtracions-del-chat-gpt/6834327/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) informa dels 25 anys de COCARMI, la renovació de l’equip directiu d’ONCE Catalunya i del lliurament dels Premis Roc Boronat- Escolta-ho al minut 36’32 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-audiovisual-biaixos-filtracions-del-chat-gpt/6834327/

Salvador Caballé d’Astroradio, ens invita a visitar el web RTLSDR. com dedicat a tot el que té a veure amb els receptors controlats per programari (SDR). Escolta-ho al minut 39 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-audiovisual-biaixos-filtracions-del-chat-gpt/6834327/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.