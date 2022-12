Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 14 de desembre de 2022

Al pòdcasts de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 14 de desembre, podeu escoltar els següents continguts.

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, a la sèrie de quatre espais sobre “La Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació” es fixa aquest mes en la generació automàtica de vídeos curts a partir de texts, escrits en anglès, amb programaris com Phenaki, Nuwa Infinity i Make a video. Escolta-ho al minut 4’04 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-febrer-arribara-xarxa/6747099/

L’informàtic Jordi Iparraguirre al seu espai de ciberseguretat explica com l’Iran està fent una guerra cibernètica contra els seus propis ciutadans. El govern d’aquell país disposa del sistema SIAM per seguir les comunicacions fetes per telèfons mòbils dels ciutadans dissidents. Escolta-ho al minut 9’43 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-febrer-arribara-xarxa/6747099/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, valora la posada en marxa del Centre Tecnològic de Giga a Ca l’Alier de Barcelona, una iniciativa d’UNICEF, la Unió Internacional de Telecomunicacions, a l‘Ajuntament de Barcelona, el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya. Des d’aquest centre es vol combatre la desigualtat a l’accés a internet i les xarxes exacerba les bretxes digitals i educatives entre països desenvolupats i països en desenvolupament, així com les desigualtats internes, agreujant l’exclusió i limitant les oportunitats per als nens i nenes més vulnerables. Escolta-ho al minut 12’42 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-febrer-arribara-xarxa/6747099/

Sara Borrella, des de Colectic, informa que aquesta cooperativa amb seu al Raval de Barcelona ha celebrat els 30 anys de vida, tenint en compte l’antecedent de l’Associació per a Joves Teb, creat l’any 1992. Uns anys més tard, fruit de l’experiència, de les ganes de continuar transformant el barri i la ciutat i amb un renovat esperit social i comunitari el Teb es convertia en la cooperativa Colectic dedicada a la tecnologia social i ètica. Escolta-ho al minut 32’44 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-febrer-arribara-xarxa/6747099/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai els següents temes:

La NASA es prepara per a la missió Artemis I d’anada i tornada a la Lluna. Tot i que no hi haurà astronautes a bord, això no significa que la nau espacial Orion vagi a estar buida. Han publicat el còmic “Comandant Moonikin Campos”.

Els nous d’astronautes de l’ESA es van anunciar el dimecres 23 de novembre de 2022 al Grand Palais Éphémère de París. La nova promoció inclou astronautes de carrera, astronautes de reserva, així com astronautes amb discapacitat física. Ni ha dos espanyols.

És troba disponible al nostre país, el documental sobre el robot Opportunity a You Tube. La pel·lícula és tribut a l’infatigable robot de la NASA.

Es llança el satèl·lit generador d’imatges del programa Meteosat de Tercera Generació des del port espacial europeu situat a la Guaiana Francesa. És el primer d’una nova generació de satèl·lits que faciliten informació vital per a la detecció primerenca i predicció de fortes tempestes de ràpid desenvolupament, pronòstic del temps i supervisió del clima. Escolta-ho al minut 23 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-febrer-arribara-xarxa/6747099/

L’enginyer Toni Sintas repassa l’actualitat de la ràdio i televisió locals a Catalunya: la Xarxa Audiovisual Local està enllestint el projecte La Xarxa+, una plataforma d’OTT (“over-the-top”) per portar a les “smart TV” i resta de dispositius digitals part de la programació d’un bon nombre de televisions i ràdios locals catalanes. La Xarxa+ (laxarxames.cat) iniciarà la seva singladura el proper mes de febrer. “Pica Lletres’, un concurs produït per la Xarxa Audiovisual Local amb la col·laboració de les televisions i ràdios locals, ha rebut fa uns dies el premi DO Catalunya al Millor Format de TV Català que concedeix el Zoom Festival. A més informa de Betevé, La Nova Ràdio de Reus, Montcada Ràdio, Ràdio Tremp i dels pòdcasts de la Biblioteca de Catalunya i de la Colla dels Castellers de Terrassa (“Blau turquesa”). Escolta-ho al minut 39’10 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-febrer-arribara-xarxa/6747099/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC): 60 anys de la Fundació ASPROS i 50 anys de l’Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia. Escolta-ho al minut 39’10 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-febrer-arribara-xarxa/6747099/

Salvador Caballé d’Astroradio, ens presenta l’antena activa GA-800. És circular, petita i molt versàtil. Escolta-ho al minut 36’35 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-febrer-arribara-xarxa/6747099/

