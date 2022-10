Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 12 d’octubre

Al pòdcasts de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 12 d’octubre, podeu escoltar els següents continguts.

Dilluns 10 d’octubre al Teatre Nacional de Catalunya es van lliurar els vuitens Premis DonaTIC, organitzats pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Aquests premis tenen un doble objectiu, reconèixer i visibilitzar el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si dedicar-se o no a les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques en el futur. Enguany s’hi havien presentat 80 candidatures. Escolta-ho al minut 3’13 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

Des de demà i fins dissabte es celebrará la 8ena Conferència Internacional d’Aprenentatge “STEAMConf Barcelona 2022”, a l’Auditori i Aules Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya del Campus Nord de Barcelona. Aquesta trobada internacional dedicada a l’aprenentatge fent servir les disciplines educatives: Science (ciència), Technology (tecnologia), Engineering (enginyeria), Art (art) i Mathematics (matemàtiques) està organitzada per la UPC, Soko Tech i l’Institut de Ciència i Tecnologia de Barcelona, una fundació científica creada el 2015, formada per set centres d’excel·lència en recerca de Catalunya. Escolta-ho al minut 5 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, parla sobre la recerca sobre biaixos de sexe i gènere en temes de salut i intel·ligència artificial, dins del programa “Bioinfo for women”. Dins d’aquest espai també informem que el consorci de supercomputació de la Unió Europea ha escollit el Barcelona Super Computing Center com un dels sis centres que allotjaran la primera xarxa europea de computació quàntica. Escolta-ho al minut 11’26 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, obre una sèrie de quatre espais sobre “La Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació” i comenta exemples sobre generació automàtica de texts, imatges fixes i videogràfiques i fragments de so generats a partir de texts, escrits en anglès, sistemes d’eliminació de soroll de fons en enregistraments sonors, funcions per retocar fons d’imatges, etc. Escolta-ho al minut 47’42 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

Bru Aguiló de Colectic ens parla dels serveis d’assessorament i suport a Decidim, la plataforma en línia de participació ciutadana. Es tracta d’una infraestructura digital de democràcia participativa que està construïda de manera col·laborativa i fa servir programari lliure. Del 13 al 14 d’octubre, se celebrarà al Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica el Decidim Fest, un espai que impulsa l’Associació de Software Lliure Decidim i tractarà sobre el futur d’Internet. Aquest equipament es troba a la ciutat de Barcelona, al carrer de Concepció Arenal, 165. Escolta-ho al minut 22’29 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

L’informàtic Jordi Iparraguirre al seu espai de ciberseguretat ens parla de “L’ull que tot ho veu o el gran germà”. Dóna alguns recursos per saber com detectar aplicacions se seguiment i control que estiguin funcionant en el nostre dispositiu. Una guia de l’Electronic Frontier Foundation i un parell de guies d’Apple sobre seguretat personal. Escolta-ho al minut 6’49 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai els següents temes:

La marca de rellotges suïssa Omega s’ha associat amb l’ESA per llançar el Marstimer: el primer rellotge que mostra l’hora a la Terra i Mart.

L’Observatori Estratosfèric per a Astronomia Infraroja (SOFIA, per les seves sigles en anglès) ha estat una missió de descobriment que ha revelat parts inèdites, i de vegades impossibles de veure, del nostre univers. Ara que la missió ha arribat a la seva fi després d’un últim vol el dijous 29 de setembre, les dades de SOFIA, procedents d’un total de 732 nits d’observació al llarg de la missió, estaran a disposició del públic.

Estudis recents finançats per l’element de preparació del programa d’Activitats Bàsiques de l’ESA, mostren que el concepte, anomenat Energia Solar Basada en l’Espai, és teòricament viable i podria donar suport al camí cap a la descarbonització del sector energètic.

“Bach in Space” és un nou projecte de “Windows on Earth”. És un recull de vídeos a partir de pel·lícules en “timelapse” preses per diversos astronautes durant la seva estança a l’Estació Espacial sonoritzades amb obres notables de Bach.

Amb el lema «de l’espai a l’aula» i aprofitant la fascinació que l’alumnat sent per l’espai, té com a objectiu principal proporcionar recursos a docents de primària i secundària per millorar la seva alfabetització i competències en matèries CTIM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). És un projecte educatiu de l’Agència Espacial Europea (ESA) està liderat a Espanya pel Parc de les Ciències de Granada.

La ESA i el Programa Galileu de formació del professorat s’uneixen de nou per oferir oportunitats de formació d’avantguarda a tots els professors interessats. El projecte ESAR ubicat al Centre Europeu d’Astronomia Espacial (ESAC), la finestra de l’ESA a l’Univers, dona la benvinguda a professors de tot el món per acompanyar-nos en aquesta aventura virtual.

Escolta-ho al minut 30’57 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, comenta la tercera edició del Congrés de Competències Digitals sota el lema “Ciutadania ètica i compromesa en l’àmbit digital”. Personalitats de referència en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació van reflexionar sobre com les competències digitals s’han de repensar des de l’ètica i la inclusivitat de la ciutadania. Escolta-ho al minut 18’27 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

L’enginyer Toni Sintas repassa l’actualitat de la ràdio i televisió locals a Catalunya: licitació pública a Granollers, actualitat de Betevé (nova franja de cultura, mort d’Àngel Casas, nou web, etc.), set emissores produeixen el programa “Arran de mar” i vuit ràdios fan l’espai “Carrer Majó”, nou web de Ràdio Olesa i novetats a Rap 107 de Parets del Vallès. Escolta-ho al minut 39’29 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) comenta els següents temes:

La X cursa solidària “En marxa per la paràlisi cerebral”, que es va celebrar el passat 9 d’octubre a Barcelona, organitzada pe la Federació Catalana de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat. Aquest any amb el suport de la Fundació Barça i la col·laboració, entre altres, de ILUNION, una de les empreses del grup social ONCE.

El primer gos pigall a tot el món, que acompanya una persona cega sense mans: el Xabat,

Se segueix demanant la concesió de la Creu de Sant Jordi, per a l´inventor divulgador i radioaficionat català Francesc Xavier Paradell Santotomás (EA3ALV). Escolta-ho al minut 28’23 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

Salvador Caballé d’Astroradio, ens presenta el petit transceptor de baixa potència Xiegu G106. Escolta-ho al minut 37’48 del pòdcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/a/6711579

