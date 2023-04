Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 12 d’abril de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 12 d’abril de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, presenta un nou capítol de la sèrie sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació. En aquest espai ens parla de dos programaris aplicats al so: LaLaLai, per extreure veus i instruments de qualsevol mescla d’àudio, i Whisper, per reconèixer veu i generar texts que poden servir per fer subtítols automàticament. Escolta-ho al minut 6’27 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-aplicada-laudio-lalalai-whisper/6851774/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica les limitacions que tenen les matrícules digitals dels vehicles. Tal com afirma: “si és digital és “hackejable”. Escolta-ho al minut 13’46 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-aplicada-laudio-lalalai-whisper/6851774/

L’enginyer Toni Sintas ens porta una de les guanyadores dels premis Ràdio Associació de Catalunya, Queralt Pedemonte, directora i presentadora del programa “Coblejant” de Ràdio Calella. A més, informa del palmarès de mitjans locals dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, Canal Reus, llibre “Ràdio L’Hospitalet: la comunicació perduda”, Ràdio La Ràpita i el programa “A les portes de Tròia”. Escolta-ho al minut 41’29 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-aplicada-laudio-lalalai-whisper/6851774/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, es fixa en el fet que s’han començat a demanar moratòries en l’ús del Chat GPT o que alguns països han volgut limitar el seu ús, com Itàlia i Alemanya. A més recorda que a Catalunya fa pocs dies es va presentar CIVICAI (Civic+Artificial Intelligence). El seu objectiu és promoure la consciència i l’empoderament de la ciutadania al voltant dels impactes socials, econòmics i mediambientals de la Intel·ligència Artificial i treballar per a un desenvolupament i aplicació responsables i sostenibles de la mateixa. Escolta-ho al minut 25’10 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-aplicada-laudio-lalalai-whisper/6851774/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai els següents temes:

El satèl·lit experimental espanyol “URESAT-I”, que previsiblement es llançarà a l’espai el juny del 2023, portarà el nom de l’humanista espanyol Antonio de Nebrija per commemorar el V centenari de la seva mort, segons ha informat la Universitat Antonio de Nebrija.

Observació d’Exoplanetes és un projecte de ciència ciutadana administrat per JPL, una divisió de Caltech a Pasadena (Califòrnia), com a part del programa Univers d’Aprenentatge de la NASA.

Escolta-ho al minut 17’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-aplicada-laudio-lalalai-whisper/6851774/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) dona algunes dades de la Fundació ONCE i d’ILUNION Comunicación Social del Grupo Social ONCE. Escolta-ho al minut 38’34 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-aplicada-laudio-lalalai-whisper/6851774/

Salvador Caballé d’Astroradio, ens parla dels petits transceptors de baixa potència, coneguts com a equips QRP. Escolta-ho al minut 35’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-aplicada-laudio-lalalai-whisper/6851774/

