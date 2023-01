Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 11 de gener de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 11 de gener de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Record a Sergi Schaaff, realitzador de TVE i un dels grans creadors de programes, com “Saber i ganar”, que la matinada del 3 de gener de 2023 va morir, al seu domicili del barri de Sarrià de Barcelona, a l’edat de 85 anys. Recuperem el fragment d’una entrevista que li vam fer el mes de gener de l’any 2001 on recordava els seus inicis a l’ofici audiovisual. Escolta-ho al minut 6 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-record-sergi-schaaff-tve/6773240/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, parla sobre el cicle de conferències i debats “Dissenyar el futur. Repensant la Intel·ligència Artificial”, que avui comença al Caixa Fòrum Palau Macaya de Barcelona. Aquest cicle reuneix científics socials, humanistes i tecnòlegs per debatre sobre l’impacte actual de la IA i suggerir principis per al disseny dels futurs usos ètics, legals i socials alternatius. Escolta-ho al minut 12’26 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-record-sergi-schaaff-tve/6773240/

Coinicidint amb l’inici d’aquest any 2023, Dieresis Editorial, en la seva col·lecció “Retos digitales”, publica “Sénior. La vida que no cesa” de Manel Domínguez. Ell a l’any 1980 va ser una de les persones que va crear el programa que esteu escoltant L’altra ràdio. Actualment és professor emèrit en Societat del Coneixement a la Universitat Abat Oliba CEU. Escolta-ho al minut 4 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-record-sergi-schaaff-tve/6773240/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, a la sèrie de quatre espais sobre “La Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació” es fixa en la generació automàtica d’ambients sonors a partir de texts, escrits en anglès, amb programaris com Audiogen. I l’aplicació de la IA per netejar àudios, tal com es pot fer el programari Audio Isolation d’Apple. Escolta-ho al minut 29’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-record-sergi-schaaff-tve/6773240/

L’enginyer Toni Sintas ens porta l’actualitat de la ràdio i televisió locals a Catalunya. Aquest mes conversa amb Marc Ferri, qui durant 18 anys ha dirigit Ràdio Palafolls i des de l’any passat és el director de Ràdio Sant Feliu de Guíxols. Ferri ens parla del present i futur de l’emissora municipal de Sant Feliu de Guíxols. Escolta-ho al minut 17’34 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-record-sergi-schaaff-tve/6773240/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai els següents temes:

El Menut és el segon nano satèl·lit que el Govern de la Generalitat ha posat en òrbita en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya. Es va enlairar el dimarts, 3 de gener, a les 15:56h (hora catalana), des de la base espacial de Cap Canaveral, a Florida (EUA). Ho va fer a bord d’un coet llançador Falcon9 de la companyia nord-americana SpaceX.

Podeu explorar la Terra i l’espai amb NASA-JPL Education durant tot l’any. Teniu 180 lliçons al catàleg en línia. Escolta-ho al minut 46’33 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-record-sergi-schaaff-tve/6773240/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica que s’ha desxifrat el codi emprat en una carta de l’emperador Carles V escrita l’any 1547. Escolta-ho al minut 42’02 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-record-sergi-schaaff-tve/6773240/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, preveu que algunes tendències en aquest 2023 seran: una onada d’acomiadaments en empreses tecnològiques, l’increment de vendes de discs de vinil i el renaixement de les llibreries físiques. Escolta-ho al minut 36’03 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-record-sergi-schaaff-tve/6773240/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC): èxit del programa Cap Nen Sense Joguina, la passada nit de Reis, a SER Catalunya, presentat per Rosa Badia; el sincer desig a Xantal Llavina, del programa Rvolució 4,0 de Catalunya Ràdio que es guareixi del càncer de mama que pateix i que en pocs mesos pugui retornar als micròfons. Escolta-ho al minut 39’40 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-record-sergi-schaaff-tve/6773240/

Salvador Caballé d’Astroradio, ens presenta un petit i econòmic analitzador d’espectre: el tinySA ( Tiny Spectrum Analaiser). Escolta-ho al minut 44’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-record-sergi-schaaff-tve/6773240/

