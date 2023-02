Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 1 de febrer de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 1 de febrer, podeu escoltar els següents continguts.

Javier Otero i Marcos Montero, responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC, ens parlen del que funciona i del que no funciona en el sistema d’intel·ligència artificial textual Chat GPT. Expliquen com funciona i valoren en quins camps es podrà aplicar. A més, porten una presentació de la seva secció feta pel Chat GPT. Escolta-ho al minut 8’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-funciona-limits-del-chat-gpt/6792353/

A la Fira de Barcelona s’està celebrant l’Integraded Systems Europe (ISE). L’ISE ocupa els 5 pavellons de la Fira Barcelona, amb uns 900 expositors i compta amb la participació d’uns 60.000 congressistes. Pel que fa a la participación catalana hi ha els estands del Clúster Audiovisual de Catalunya, el d’ Acció (amb empreses com Blackfish, Ebantic, o Lavinia Services), Avixa, TV3 Televisió de Catalunya INFiLED i SONO, entre altres. Són moltes les novetats audiovisuals que s’hi presenten. Un dels camps que s’ha desenvolupat més als últims anys és el dels platós virtuals. Escolta-ho al minut 5’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-funciona-limits-del-chat-gpt/6792353/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, qualifica d’èxit l’edició 2023 de l’Integraded Systems Europe (ISE). Explica com l’audiovisual està present en multitud d’aplicacions relacionades amb l’Internet de les Coses o les Ciutats Intel·ligents i destaca tres novetats que ha pogut veure a la fira. Escolta-ho al minut 39’17 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-funciona-limits-del-chat-gpt/6792353/

El recinte Gran Via Fira de Barcelona acull l’IoT Solutions World Congress 2023, la fira que pretén posar en comú els experts i les empreses internacionals del sector de l’Internet de les Coses. Escolta-ho al minut 3’35 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-funciona-limits-del-chat-gpt/6792353/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton parla sobre el concepte “infodèmia” i del projecte europeu Titan que lluita contra la proliferació de notícies falses, que compta amb el suport de Science for Change. Una empresa experta en investigació col·laborativa, polítiques públiques informades per evidència i comunicació científica de qualitat, dedicada a la ciència ciutadana, estratègies participatives i cocreació. Escolta-ho al minut 32’13 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-funciona-limits-del-chat-gpt/6792353/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic tracta de la importància dels observatoris meteorològics de muntanya i alta muntanya, per tal de poder disposar de dades lliures dels efectes ambientals que provoquen les grans aglomeracions urbanes. Escolta-ho al minut 19’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-funciona-limits-del-chat-gpt/6792353/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics i ambaixadora de Technovation Girls dona dades sobre la presència de les dones en les feines tecnològiques i informa que se segueix preparant la temporada de Technovation Girls 2023: un munt de nenes que volen saber més o aprendre a programar apps pel mòbil o fer intel·ligències artificials, i a més a més, ser emprenedores. Calen mentores i mentors voluntaris que les ajudin a fer-ho possible. Escolta-ho al minut 26’33 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-funciona-limits-del-chat-gpt/6792353/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per la Telemàtica Educativa, aquest més es fixa en “Mi Carpeta Ciudadana”, un espai personal en línia que et facilita la relació amb les Administracions Públiques. Es tracta d’un projecte del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament de la Unió Europea (Next Generation). S’hi pot accedir a través d’un navegador web o d’una aplicació per a mòbil Android o IOS. Escolta-ho al minut 47’24 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-funciona-limits-del-chat-gpt/6792353/

Francsico Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, aquest mes tracta de les emissions de la KBS des dels EE.UU., de les de la Veu d’Amèrica cap a l’Àfrica i de les que fa la FEBA des de Filipines. Escolta-ho al minut 23’23 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-funciona-limits-del-chat-gpt/6792353/

Josep Casulleras (EA3EYO) responsable de concursos,activitats i diplomes de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, avença que, en aquest mes de febrer, a les bandes de radioafició, es farà la 20ena Setmana de l’Antàrtida i s’operarà l’indicatiu EH3ANT. Escolta-ho al minut 44’40 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-com-funciona-limits-del-chat-gpt/6792353/

