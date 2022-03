Continguts del podcast de L’altra ràdio del dimecres 9 de març de 2022

Al podcasts de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 9 de març, podeu escoltar els següents continguts.

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, reflexiona sobre el paper de les telecomunicacions a la Guerra d’Ucraïna. Pel que fa a la ràdio, la BBC ha tornat a emetre en ona curta cap a aquell país. Des de la constel·lació de satèl·lits Star Link, d’Elon Musk, s’intenta donar connexió a Internet a les persones que es troben a Ucraïna. A més escoltem enregistraments del BBC World Service, en ona curta, i de Ràdio Ucraïna, a través d’Internet. Escolta-ho al minut 15’10 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426821/

L’informàtic Jordi Iparraguirre ens parla dels ciberatacs som una estratègia de guerra més en els conflictes bèl·lics, com és el cas de la Guerra d’Ucraïna. Escolta-ho al minut del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426821/

L’enginyer Toni Sintas repassa l’actualitat de la ràdio local a Catalunya: Ràdio Gràcia, el conflicte laboral a Betevé (Barcelona), Ràdio Banyoles premi Carles Rahola, convocats els Premis de la Comunicació Local de la Diputació de Barcelona 2022, concurs literari a Ràdio Cubelles, Ràdio Mollet fa un reconeixement als seus col·laboradors, Nova Ràdio de Reus. Escolta-ho al minut 22’31 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426821/

Ràdio Arrels ha guanyat la novena edició del Premis Martí Gasull i Roig atorgat per Plataforma per la Llengua en reconeixement a l’exemplaritat a la tasca de defensa i promoció de la llengua catalana. Ràdio Arrels emet en català des de fa 40 anys a la Catalunya Nord. Escolta-ho al minut 3’11 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426821/

La Co-coordinadora de l’Oficina Tècnica del Canòdrom Anna Inglés repassa l’agenda d’activitats al Canòdrom- Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica de Barcelona, que gestiona la Cooperativa Colectic. Escolta-ho al minut 17’31 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426821/

En paral·lel amb el congrés Mundial de Mobilitat (MWC), celebrat a Barcelona la setmana passada, també es va celebrar el Congrés Social de Mobilitat (Mobile Social Congress) per visibilitzar com la tecnologia també pot posar-se al servei de les persones i de la vida i no només del negoci. El Mobile Social Congress (MSC) va celebrar la seva setena edició, organitzat per SETEM Catalunya, una organització no governamental de solidaritat internacional, independent i participativa. Va posar el focus en els drets humans i l’impacte de la digitalització. El lema era: ‘La tecnologia al servei de la vida’. Escolta-ho al minut 5 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426821/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, es fixa en la vessant més social del passat Congrés Mundial de Mobilitat de Barcelona (MWC). De de Mobile World Capital Barcelona es va tractar d’humanisme digital, es van presentar robots d’assistènica a les persones i algunes iniciatives d’ajuntaments del Baix Llobregat. Escolta-ho al minut 37’30 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426821/

Toni Moyano de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC), informa que el 24 de febrer quan a Ucraïna es va declarar l’estat d’emergència, just abans de la invasió militar russa, el president Volodymyr Zelensky va publicar un decret regulant les activitats de ràdio i televisió i prohibint operar transmissors de radioafeccionats per a ús personal i col·lectiu. El decret romandrà en vigor durant 30 dies i es pot prorrogar. Escolta-ho al minut 43’25 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426821/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, explica les característiques de la fotografia computacional, com l’enfocament automàtic de la cara mitjançant el reconeixement de l’ull, i parla de la seva aplicació als telèfons mòbils avançats i a les càmeres reflex i “mirrorless”. Escolta-ho al minut 30’22 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426821/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai els següents temes:

Celebració del mes de la dona a la ciència amb la NASA; Artemis I serà la primera prova de vol no tripulada del coet del sistema de llançament espacial i de la nau Orion i podeu enviar el vostre nom per incloure’l en una unitat flaix que volarà a bord seu per orbitar la Lluna; la NASA va llançar amb èxit el tercer d’una sèrie de satèl·lits meteorològics geoestacionaris de pròxima generació per a l’Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica. Escolta-ho al minut 43’25 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426821/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores i els diumenges a les 16:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.