Continguts del podcast de L’altra ràdio del dimecres 6 d’abril de 2022

Al podcasts de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 6 de març, podeu escoltar els següents continguts.

Marcos Montero, responsables de Transformació Digital d’IThink UPC, parla del Metavers, l’espai digital immersiu impulsat per Facebook. Quins són els seus referents. Quines característiques té i què espera Facebook poder aconseguir a pocs anys vista. Minut 41’37 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6470544/

Guillermo Canal, gerent de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE) ens parla de l’acord recent dels operadores de serveis MásMóvil i Orange per tal de crear una entitat conjunta, que seria la primera en nombre de clients a l’Estat espanyol i la segona en ingressos. També comenta les inversions que s’estan fent dins dels operadors d’estructures de telecomunicacions, com Celnex o Onivia, el primer operador majorista independent i neutral de servei “bitstream” espanyol. Minut 17’24 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6470544/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa (ACTE) ens parla aquest mes de la carrera per arxivar l’Internet d’Ucraïna impulsada per Internet Archive. I de com la versió russa de la Viquipèdia es va descarregar molt més en començar la Guerra d’Ucraïna. Minut 33’20 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6470544/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, explica les característiques de les noves lents líquides que incorporen algunes càmeres audiovisuals. Minut 14’30 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6470544/

Sergi Corral, de Meteoclimatic, parla del Dia Meteorològic Mundial, que va ser el passat 23 de març. Enguany estava dedicat a l’alerta primerenca i l’acció ràpida. La teledetecció com a eina per prevenir. Minut 10’04 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6470544/

Paco Rubio, president d’honor de l’ADXB informa de l’actualitat a l’ona curta i dona horaris i freqüències de: Ràdio Internacional per la Pau, Ràdio Televisió de Mali, Ràdio Filipines i Far East Broadcasting Company, de Filipines. Minut 5’03 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6470544/

Lluís Manzano, president de l’Associació de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) explica que els equips Private Mobile Radio (PMR), “walkie talkie” de baixa potència de lliure ús, són una bona manera d’endinsar-se en la radioafició. Minut 27’50 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6470544/

