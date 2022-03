Continguts del podcast de L’altra ràdio del dimecres 30 de març de 2022

Al podcasts de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 30 de març, podeu escoltar els següents continguts.

Josep Gómez, director de Ventilador Music i un dels deu creadors del grup Los Manolos, explica el present d’aquesta companyia musical independent, creada l’any 1995, i de com s’han adaptat a la distribució digital de les cançons. A més, Ventilador Music ha estrenat aquest 2022 el podcast “Gèneres Regenerats”: “música diversa per a gent diferent”. El projecte tindrà 12 capítols dedicats a un gènere musical diferent: Blues, la Rumba Catalana, la música Urbana, el Rock, el Flamenc, la música Electrònica, etc. Escolta-ho al minut 3’45 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426822/

Santi Carreras ha treballat, al llarg de la seva trajectòria professional, a Ràdio Mataró EAM-31 en els seus inicis, a Ràdio Barcelona, a Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya i Catalunya Ràdio.

El divendres 25 de març va presentar a Matató el llibre “La ràdio a Mataró. 1922-1978”.

El seu punt d’inici és a l’any 1922. En aquest punt explica les beceroles de la ràdio local. Aporta molts documents inèdits i se centra, sobretot, en l’emissora comarcal Radio Maresma, que va emetre de 1951 a 1964. Carreras ha recollit el testimoni d’algunes persones que van fer possible aquella emissora. Escolta-ho al minut 43’06 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426822/

Parlem amb l’enginyer Toni Sintas, Gemma Parício, cap d’estudis de l’Institut Euclides de Pineda de Mar i amb Maria Josep Hernàndez, directora de Ràdio Pineda, emissora municipal, del projecte Euclides Ràdio. Els alumnes de l’Institut Euclides, que cursen Batxillerat Artístic, volíem fer un projecte comú amb la intenció d’aglutinar la vocació pel món comunicatiu i audiovisual dels estudiants. Així, una de les professores va fer la proposta d’incorporar la ràdio com a assignatura optativa per als alumnes de segon d’ESO i va sorgir un programa de ràdio que emet Ràdio Pineda. Escolta-ho al minut 30’36 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426822/

L’enginyer de telecomunicacions Toni Sintas conversa amb l’enginyer electrònic Lluís Gibert, que durant 15 anys va treballar a Link Comunicaciones, sobre el sistema Radio Data System, que acompanya a les transmissions en FM: els seus orígens, a l’any 1984, i quines dades digitals conté al seu interior. Escolta-ho al minut 18’35 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426822/

