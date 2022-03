Continguts del podcast de L’altra ràdio del dimecres 23 de març de 2022

Al podcasts de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 23 de març, podeu escoltar els següents continguts.

Premiats a La 27ena Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, organitzada per l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya. L’altra ràdio guanya el “Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC”. Aquests premis són els més importants que atorga el sector professional de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, a Catalunya. Minut 2’40 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6462299/

El mestre Pitu Martínez fa una crònica personal de La 27ena Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica. Destaca la vàlua de les enginyeres guardonades, la necessitat de promoure els estudis tecnològics entre les nenes i es fixa en dos dels projectes premiats, relacionats amb la medicina. Minut 19’13 del podcast de L’ altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6462299/

L’investigador sènior del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Leonardo Bautista explica la seva feina al centre, que està relacionada amb la tolerància d’errades i la creació de “check points” en els processos de càlcul. Tot per tal de millorar el funcionament dels futurs supercomputadors.Minut 44’41 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6462299/

El catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna subratlla la precarietat actual de la investigació universitària sobre periodisme i la necessitat de revertir-ho. Minut 15’42 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6462299/

Dimarts d’aquesta setmana, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, es va fer la presentació de l’Any Maria Matilde Almendros. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat commemorar de manera oficial els cent anys del naixement de Maria Matilde Almendros Carcasona (Manresa, 1922 – Barcelona, 1995) i dedicar el 2022 a organitzar i coordinar una sèrie d’actes públics de reconeixement a les seves aportacions. Almendros va treballar a Ràdio Manresa, a Ràdio Nacional d’Espanya, on va presentar el programa “De España para los españoles” i a la seva emissora en català, Ràdio 4, va copresentar “Temps obert”, des de finals de 1976, i, posteriorment, “Fes ta festa”. Minut 10’12 del podcast de L’ altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6462299/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Santi Riera i Francisco Rubio comenten els següents temes:

Radio Exterior, de Ràdio Nacional d’Espanya, compleix 80 anys emetent en ona curta.

La importància de l’ona curta en la guerra d’Ucraïna. L’ona curta reviu en temps de guerra.

Informació de les emissions en ona curta de la BBC, Veu d’Amèrica (VOA) i altres.

La República Txeca ha enviat equips transmissors a Ucraïna.

Fa unes setmanes Shortwave for Freedom va iniciar un “crowdfunding” per fer emissions en ona curta

L’interès per l’ona curta ha provocat un augment en els preus dels receptors.

Repàs a les emissions en ona mitjana fetes des d’Ucraïna. Des de Romania i Polònia fa setmanes que es fan emissions de notícies per a Ucraïna.

Augmenten les audiències de les xarxes socials, degut al conflicte bèl·lic a Ucraïna.

A la banda de ràdio DAB+ s’estan fent emissions en ucraïnès des de la República Txeca i Polònia.

Destacat article sobre l’eficiència energètica i sostenibilitat del DAB a Espanya.

La ràdio digital DAB bat rècords a Alemanya.

La marca de receptors Grundig promociona el DAB.

Minut 25’08 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6462299/

Recordem a Ramon Lluís i Corominas (EA3CXG) tècnic de so i radioaficionat. Amb ell vam fer moltes edicions de L’altra ràdio. Entre els molts programes que va fer destaca La Bisagra de Xavier Sardà. També va treballar com a muntador musical a Televisió Espanyola. Posteriorment, va treballar a COM Ràdio. Com a radioaficionat, Ramon Lluís era un dels grans practicants dels DX, contactes a llarga distància. Minut 5’57 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6462299/

Joan Peramiquel, president de l’Associació Radioaficionats de Catalunya informa de la VI Agermanada de la Radioafició del passat 20 de març. L’EA3NE Jaume Planes -col·laborador de L’altra ràdio durant 20 anys- va fer la conferència “QO-100, però si és fàcil!”, relacionada amb els comunicats via satèl·lit. L’acte també va servir per fer el lliurament de trofeus del Concurs Comarques Catalanes de les edicions XXXI i XXXII. Minut 42’21 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6462299/

Chari Bermejo, presidenta de Mike Delta Victor parla de l’estació EH3DWN per a commemorar el Dia Mundial de la Síndrome de Down. Polònia s’ha sumat a la iniciativa i estan operant els indicatius especials SP21DKS i HF21DKS del 19 al 27 de març amb la mateixa finalitat. S’ha creat el diploma “European World Down Syndrome Day”. Minut 39’52 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6462299/

