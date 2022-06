Continguts del podcast de L’altra ràdio del dimecres 22 de juny de 2022

Al podcasts de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 22 de juny, podeu escoltar els següents continguts.

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació parla de les criptomonedes. I es fixa en el cas de la criptomoneda Lluna. A finals del mes de maig va protagonitzar la primera gran fallida de les criptomonedes. Lluna era el “token” de l’ecosistema Terra, basat en una cadena de blocs. La caiguda en picat dels valors de Lluna i Terra és un bon exemple de la volatilitat de les criptomonedes. Escolta-ho al minut 3’07 del podcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-les-criptomonedes-primera-gran-fallida/6626066/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras valora l’aprovació del carregador universal USB-C per les institucions de la Unió Europea del passat 7 de juny. L’acord que ha de permetre que tots els mòbils i dispositius electrònics siguin compatibles amb el mateix carregador, a partir de la tardor del 2024. És el model que fa servir el sistema Android. Per tant, es convertirà en l’estàndard i fabricants com Apple hauran de canviar el seu. L’acord encara ha de ser aprovat formalment pel Consell de la Unió Europea i pel Parlament Europeu. També explica que milions de panys telemàtics queden en risc degut a una vulnerabilitat de Bluetooth. Minut 37’31 del podcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-les-criptomonedes-primera-gran-fallida/6626066/

Luis Segarra de “Guía de la radio” informa, entre altres temes de:

L’exposició dedicada a la locutora Maria Matilde Almendros que es pot visitar a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona.

Joan Castelló Rovira, de Ràdio Barcelona, va ser qui va crear Hora 25 de la Cadena SER.

Relleus a programes d’Onda Cero i la Cadena SER.

Al País Valencià, A Punt crearà un segon canal radiofònic.

Minut 43’40 del podcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-les-criptomonedes-primera-gran-fallida/6626066/

David Jacovkis de la cooperativa femProcomuns reflexiona sobre la sobirania tecnològica. Comenta la dependència tecnològica en programari, infraestructures de telecomunicacions i maquinari. També dona un parell d’exemples de sobirania tecnològica en la que participa femProcomuns: Xarxa Oberta per la Internet de les Coses (XOIC) i Som Núvol. Minut 25’33 del podcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-les-criptomonedes-primera-gran-fallida/6626066/

El doctor en Ciències de la Comunicació Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic valora el curs gratuït “Protégete y Defiende”, fet per l’ONG gallega Ecos do Sur. S’ha realitzat durant quinze dies, des del 31 de maig amb missatges de text per WhatsApp i Telegram. L’objectiu: aportar recursos per a què les persones puguin protegir-se, actuar i defendre’s en casos de discursos i delictes d’odi a les xarxes socials. Minut 6’32 del podcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-les-criptomonedes-primera-gran-fallida/6626066/

L’alumnat de la professora Mia Men, de l’escola Montessori Palau de Girona parlen de ciència. Aquest mes, Núria Serrat explica la relació entre la música i el cos humà, degut el seu efecte en la freqüència cardíaca i la pressió sanguínia. Minut 13’17 del podcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-les-criptomonedes-primera-gran-fallida/6626066/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam valora l’edició de 2022 de la fira MercaHam de Cerdanyola del Vallès. Avença com se celebrarà el 40è aniversari del Ràdio Club del Vallès. Fa un repàs a les principals trobades de radioaficionats de l’estiu. Minut 16’38 del podcast de L’altra ràdio a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-les-criptomonedes-primera-gran-fallida/6626066/

