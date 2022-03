Continguts del podcast de L’altra ràdio del dimecres 16 de març de 2022

Al podcasts de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 16 de març, podeu escoltar els següents continguts.

Salvador Ramon, director de Telecos.cat – Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació ens fa un avenç de com serà la 27ena gala i lliurament dels Premis “La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica” que se celebrarà el proper dilluns 21 de març a l’Auditori de Barcelona. L’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnolgies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, des de 1995, reconeixen la feina de professionals que han contribuït al progrés del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. La gala també servirà per reivindicar les dones referents del sector, amb un homenatge a aquelles que van ser pioneres a l’hora d’optar per unes carreres tecnològiques (les de telecomunicacions i informàtica), a finals dels 70 i principis dels 80. La gala es retransmetrà en directe per Fibracat TV, a la TDT, i pels canals de You Tube de l’organització, com el de Telecoscat. La presentadora d’enguany serà la periodista de Televisió de Catalunya Núria Solé. (https://www.youtube.com/channel/UCFbh5xQDKBokoU7kcvl6NLg) , i pel web de La Nit (https://www.lanit.cat/), per Internet. Minut 3’20 del podcast de L’altra ràdio a http://rtve.es/a/6444283/

El doctor en Ciències de la Comunicació Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic comenta dos informes de l’institut Reuters sobre sostres de vidre: la barrera invisible que representen les limitacions amb què es troben les dones per a ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat. Un es titula “Women and leadership in the news media 2022: evidence from 12 markets” i analitza les diferències de gènere en el càrrec d’editor en cap en 240 mitjans de comunicació. Els informes mostren l’absència de dones i de persones no-blanques en la direcció dels mitjans de comunicació al mon. Minut 11’47 del podcast de L’altra ràdio a http://rtve.es/a/6444283/

Ramon Sangüesa, doctor en informàtica i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, parla de l’enginyer Antonio Torralba, investigador del Massachusetts Institute of Technology (MIT) als Estats Units i cap de la Faculty of Artificial Intelligence and Decision-Making (AI+D), que va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) el passat 11 de març. En el seu discurs d’investidura, que va titular ‘Aprenent a veure’, va parlar de la il·lusió de veure, d’aprendre a veure abans d’obrir els ulls, així com dels avenços en l’àmbit de la visió per computador.

UPC Arts i Intel·ligència Artificial. La Universitat Politècnica de Catalunya ha apostat per obrir canals de connexió amb l’Art per i des de tota la seva comunitat: investigadors, professors, estudiants, gestors… El programa UPCArts s pot consultar a https://www.upc.edu/ca/upcarts

Espronceda és un Centre d’Art i Cultura que té una especial proximitat amb la tecnologia. Aquest mes han començat una sèrie de tallers adreçats a estudiants de secundària i universitat i amb la col·laboració de diversos artistes.

El Festival Sonar, que se celebrarà del 16 al 18 de juny de 2022 a Barcelona, ja ha presentat les línies de la nova edició de Sonar+D, la part especialitzada en innovació i recerca, on, com no podia ser, hi estarà present la intel·ligència artificial. Hi haurà tres temes principals al programa: l’anomenada Web3, la Intel·ligència Artificial, i l’ecologia acústica.

A partir del 7 d’abril es farà una sèrie de diàlegs a diversos centres cívics barcelonins entorn de l’impacte de les tecnologies digitals en diverses esferes de les nostres vides. El primer diàleg serà el 7 d’abril, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic de Torre Llobeta a Horta Vilapiscina (https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta).

La professora de la Universitat de Sussex Caroline Basset ha publicat el llibre “Anti-Computing: Dissent and the Machine”. Defineix, fonamenta conceptualment i discuteix 8 tipus de discursos anti-digitalització i es pregunta no només perquè no han pogut impedir l’avenç i imposició de l’univers digital sinó també com alguns dels seus fracassos podrien servir per bastir alternatives a l’estat actual de la qüestió.

L’alumnat de la professora Mia Men, de l’escola Montessori Palau de Girona parlen de ciència. Aquest mes Marta Tarrús ens explica una malaltia de la vista: la degeneració macular associada a l’edat. Minut 8’18 del podcast de L’altra ràdio a http://rtve.es/a/6444283/

Luis Segarra de Guía de la radio informa, entre altres temes de: Jordi Casellas i Esteve Llop presenten a Ràdio Sant Cugat (Cugat Mèdia) el programa “La hemeroteca de la ràdio”, on fan un recorregut sonor per la història de la ràdio dels últims 40 anys. Al programa del passat dilluns, 14 de març van invitar a Cinto Niqui per parlar de ràdio. Escolta-ho a:https://www.cugat.cat/programes/hemeroteca

L’Associació Catalana de Ràdio va nomenar a finals del mes de febrer com a nou president el periodista Carles Cuní, el propietari i president del Grup Flaix.

Jordi Casoliva, director de COPE a Catalunya i Andorra, ha estat nomenat nou director de les emissores musicals del Grup COPE (Cadena 100, Rock FM i MegaStar FM).

L’emissora valenciana Plaza Radio fa espais en directe des de la frontera de Polònia amb Ucraïna.

Novetats a Castilla y la Mancha Media.

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras reflexiona sobre “splinternet”, la fragmentació de l’accés a Internet per regions. La globalitat de la xarxa telemàtica Internet podria trencar-se. Minut 37’50 del podcast de L’altra ràdio a http://rtve.es/a/6444283/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam informa sobre l’edició de 2002 de la fira MercaHam de Cerdanyola del Vallès i explica el viatge del radioaficionat EA3BE a Polònia per recollir refugiats ucraïnesos. Minut 33’31 del podcast de L’altra ràdio a http://rtve.es/a/6444283/

Informem de les activitats de la cooperativa femProcomuns. “Transitant a Tarragona. L’energia: un procomú” que es va celebrar el passat dimarts. En aquesta sessió de treball oberta es va tractar de les Comunitats energètiques locals, des de la perspectiva de l’energia com a procomú. Va estar organitzada per femProcomuns conjuntament amb INSTA cooperativa de serveis de consultoria ambiental, amb seu a La Canonja. Va ser la primera d’una sèrie de sessions de treball promogudes pel Grup d’Activitat Cooperativitzada (GAC) Transitant per treballar col·lectivament reptes relatius a l’energia, el territori, l’aigua, l’alimentació, la salut, les cures, cultura, habitatge, mobilitat…, des del punt de vista de la producció, el proveïment i els impactes ambientals, amb una mirada procomú i amb la participació d’actors diversos, de Catalunya i d’arreu.

“COMSOC-Comunicació social”, creat l’any 2008 per Damià Caro, s’ha incorporat a la cooperativa femProcomuns com a Grup d’Activitat Cooperativitzada. Des de fa un temps els equips de COMSOC i femProcomuns havien començat un procés de confluència sobre la base dels valors compartits i la complementarietat dels projectes. COMSOC promou eines educomunicatives i intervencions comunitàries que facilitin espais de diàleg i participació activa, perquè les persones i comunitats -especialment infants i joves- prenguin i valorin la seva pròpia paraula. De 2008 ençà ha fet moltes activitats relacionades amb la ràdio a les escoles.

