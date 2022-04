Continguts del podcast de L’altra ràdio del dimecres 13 d’abril de 2022

Al podcasts de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 13 d’abril, podeu escoltar els següents continguts.

L’enginyer Toni Sintas repassa la història de l’empresa catalana Link Comunicaciones, una de les empreses més importants a la segona part del segle XX en la fabricació d’equips transmissors d’FM i per a unitats mòbils de ràdio. Va ser creada l’any 1980, però ja existia un antecedent seu dins de Faro Española, creada l’any 1965, a Barcelona. L’any 2006 la marca Link va ser absorbida pel Grupo ADTEL, ubicat a Molins de Rei (Barcelona), que també es dedica al disseny, fabricació, distribució i manteniment, d’equips professionals per a radiodifusió, amb tecnologia pròpia. Escolta-ho al minut 11’11 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426794/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, explica les possibilitats del processat de la fotografia computacional, amb programaris com Adobe Sensei, que permeten la selecció automàtica de cares o cels i la reducció del soroll de les imatges. Escolta-ho al minut 28’50 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426794/

Esther Subias de la Cooperativa Colectic ens presenta ACTin’YouTH, un projecte internacional per fomentar les competències interculturals dels i les treballadores juvenils amb metodologies teatrals amb les que puguin crear tallers de teatre locals per a la inclusió social de joves amb diferents contexts culturals en risc d’exclusió social. Els i les participants joves formaran part d’un entorn molt enriquidor i creatiu fruit dels tallers de teatre amb els que millorar les seves habilitats i competències “Lifecomp”. Les dinàmiques que es duran a terme als tallers de teatre, una plataforma interactiva i altres activitats relacionades seran una gran oportunitat per interactuar, intercanviar idees, materials i crear una performance digital final. És un projecte de dos anys de durada en el qual participa Colectic i que compta amb l’expertesa de sis entitats associades d’Alemanya, Itàlia, Portugal, Holanda, Grècia i Catalunya. Escolta-ho al minut 22’50 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426794/

L’informàtic Jordi Iparraguirre explica una inseguretat en l’algoritme de xifrat de dades detectada en alguns dispositius mòbils Samsung i que va ser corregida a les actualitzacions del programari d’agost i octubre de 2021. Escolta-ho al minut 26 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426794/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació parla sobre un estàndard que ha d’abaratir el preu dels xips. Es diu “Universal Chiplet Interconnect Express” i ja l’han adoptat un nombre significatiu de fabricants importants. Escolta-ho al minut 36 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426794/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai els següents temes:

Pixelar el teu espai, la Geometria darrere de les imatges de la Ciència i l’Art, una activitat educativa de la NASA per a nenes i nens; NASA CineSpace 2022 Short Film Competition; cercador de trànsit de l’ISS; “L’astronauta caigut”, de Paul Van Hoeydonck; el llibre electrònic “Comunicacions a l’Espai”. Ara que s’apropa Sant Jordi podeu descarregar-vos, gratuïtament, el llibre electrònic “Comunicacions a l’Espai”, de L’altra ràdio. Eduard Garcia-Luengo des de fa uns quinze anys ha portat al programa multitud de temes relacionats amb aquesta temàtica que recull, en part, en aquesta obra. Cal saber aprofitar l’espai com a recurs educatiu. “Comunicacions a l’espai” pretén fomentar vocacions científiques, alhora de millorar l’ús de l’ensenyament i l’aprenentatge de les disciplines CTEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques); proporcionant els recursos, els suports i la informació necessària als equips docents de primària i secundària, als monitors de temps lliure i altres persones també interessades en el context de l’espai, l’astronàutica i les radiocomunicacions. Podeu aconseguir el llibre a http://www.astroradio.info/comunicacions_espai.php

Escolta-ho al minut 43’20 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426794/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, fa la història de les emoticones, “emojis” i “stickers” i reflexiona sobre el seu ús. Escolta-ho al minut 4’12 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426794/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC), parla de Barcelona 7M. És una campanya de reconeixement, iniciada per l’associació de radioaficionats de l´ONCE, a la figura de Francesc Xavier Paradell Santotomás com a ambaixador de la radioafició nacional. Per això s´ha proposat a aquest com a candidat al guardó de la “Creu de Sant Jordi” de la Generalitat de Catalunya. Escolta-ho al minut 41’06 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426794/

Salvador Caballé d’Astroradio, dins de les meravelles de les telecomunicacions, ens fa un hit parade dels productes de telecomunicacions més venuts dins de la radioafició i radioescolta. Escolta-ho al minut 38’14 del podcast de L’altra ràdio a http://www.rtve.es/a/6426794/

