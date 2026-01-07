Continguts de L’altra ràdio del 9 i 10 de gener del 2026

El divendres 9 de gener, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 10 de gener del 2026, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, explicaran en què consisteix el “vibe coding”.
Àtia Cortés, del grup Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, presentarà el projecte SuSy.
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ens portaàr un dron amb minicàmera.
L’enginyer Andreu Veà parlarà de tecnologia i genealogia.
Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull.
Jordi Barreda del portal Societat de la Informació ens parlarà del consum energètic dels centres de dades informàtiques.
Marta Balagué, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, repassarà el perfil de la Doctora Carme Llasat.
Salvador Caballé d’Astroradio presentarà una meravella de les telecomunicacions.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
