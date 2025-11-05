Continguts de L’altra ràdio del 7 i 8 de novembre del 2025

El divendres 7 de novembre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 8 de novembre del 2025, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Escoltarem un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ens parlarà d’audiovisuals.
El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, es fixarà en un tema relacionat amb la inclusió i capacitació Digital.
Eduard Garcia-Luengo tractarà de les comunicacions a l’espai.
L’enginyer Toni Sintas repassarà l’actualitat de la ràdio i televisió local a Catalunya
L’informàtic Jordi Iparraguirre parlarà de ciberseguretat.
Sergi Corral de Meteoclimàtic, tractarà de meteorologia i tecnologia.
Salvador Caballé, d’Astroràdio, ens presentarà una nova meravella de les telecomunicacions.
Toni Moyano de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC), actualitat de la radioafició i les activitats de l’ONCE.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
