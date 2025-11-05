L'Altra Ràdio

La cultura audiovisual a l'abast de tothom

5 de novembre de 2025
Sense categoria
0 comentaris

Continguts de L’altra ràdio del 7 i 8 de novembre del 2025

El divendres 7 de novembre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 8 de novembre del 2025, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.

Escoltarem un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ens parlarà d’audiovisuals.

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, es fixarà en un tema relacionat amb la inclusió i capacitació Digital.

Eduard Garcia-Luengo tractarà de les comunicacions a l’espai.

L’enginyer Toni Sintas repassarà l’actualitat de la ràdio i televisió local a Catalunya

L’informàtic Jordi Iparraguirre parlarà de ciberseguretat.

Sergi Corral de Meteoclimàtic, tractarà de meteorologia i tecnologia.

Salvador Caballé, d’Astroràdio, ens presentarà una nova meravella de les telecomunicacions.

Toni Moyano de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC), actualitat de la radioafició i les activitats de l’ONCE.

 

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.

Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a  https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!