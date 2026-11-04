L'Altra Ràdio

La cultura audiovisual a l'abast de tothom

4 de novembre de 2026
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Continguts de L’altra ràdio del 6 i 7 de novembre de 2026

El divendres 6 de novembre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 7 de novembre del 2026, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.

Un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’actualitat tecnològica amb Guillermo Canal d’ACUTELAN (Asociación Nacional de Operadores, Infraestructuras de Telecomunicaciones y Televisiones Locales)

La radioafició amb Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya.

Novetats tecnològiques, amb Javier Otero i Marcos Montero, Responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital de Think UPC.

Freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, amb Francisco Rubio, president d’honor de l’Associació de Radioescoltes de Barcelona (ADXB).

Tecnologia i meteorologia, amb el biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic.

Dones informàtiques, amb les integrants de la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF).

La ciència i la tecnologia amb Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton.

La intel·ligència artificial i els audiovisuals, amb Albert Vergés, director de Sunomono Films.

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.

Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a  https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.

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