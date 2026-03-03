Continguts de L’altra ràdio del 6 i 7 de març de 2026

El divendres 6 de març, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 7 de març del 2026, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Informació de la vintena edició del Mobile World Congress, a Fira Barcelona.
L’actualitat tecnològica amb la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), amb Guillermo Canal, el seu gerent.
La radioafició amb Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya.
Novetats tecnològiques, amb Javier Otero i Marcos Montero, Responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC.
Freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, amb Francisco Rubio, president d’honor de l’Associació de Radioescoltes de Barcelona (ADXB).
La ciència i la tecnologia amb Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton.
Tecnologia i meteorologia, amb el biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic.
Dones informàtiques, amb les integrants de la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF).
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!