Continguts de L’altra ràdio del 30 i 31 d’octubre de 2026

El divendres 30 d’octubre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 31 d’octubre a Ràdio 4, el programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirà els següents continguts.
Amb Lau Delgado, director del MAC de Granollers i de Ràdio Granollers, parlarem del seu pare, Eduard Delgado, que va estar a Ràdio 4 en els seus inicis i uns anys abans al servei en castellà de la BBC.
Sabrem coses sobre la intel·ligència artificial i les ràdios municipals amb en Toni Sintas i el seu invitat Enric Riba, director tècnic d’ ENACAST.
Descobrirem un indret radiofònic fascinant a Internet, la Radioteca.cat creada per Xavier Drudis.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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