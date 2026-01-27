Continguts de L’altra ràdio del 30 i 31 de gener de 2026

El divendres 30 de gener, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 31 de gener del 2026, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Conversarem amb la catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF), Karina Gibert, sobre la seva trajectòria i l’ús de la intel·ligència artificial.
Coneixerem la ràdio per Internet EAJ Radio que ha creat Guillermo Orduna, que durant molts anys va treballar a Ràdio Nacional d’Espanya.
Rebrem a la Directora de Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya i Ràdio 4, Sònia Urbano, per conversar sobre algunes de les moltes feines que ha fet a la ràdio.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
