L'Altra Ràdio

La cultura audiovisual a l'abast de tothom

30 de setembre de 2025
Sense categoria
0 comentaris

Continguts de L’altra ràdio del 3 i 4 d’octubre del 2025

El divendres 3 d’octubre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 4 d’octubre del 2025, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.

Un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’actualitat tecnològica amb la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), amb Guillermo Canal, el seu gerent.

Tecnologia i meteorologia, amb el biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic.

La radioafició amb Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya.

Novetats tecnològiques, amb Javier Otero i Marcos Montero, Responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC.

Freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, amb Francisco Rubio, president d’honor de l’Associació de Radioescoltes de Barcelona (ADXB).

La ciència i la tecnologia amb Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton.

Drets i democràcia digitals amb Simona Levi d’Xnet.

 

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a  https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!