Continguts de L’altra ràdio del 3 i 4 d’octubre del 2025

El divendres 3 d’octubre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 4 d’octubre del 2025, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’actualitat tecnològica amb la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), amb Guillermo Canal, el seu gerent.
Tecnologia i meteorologia, amb el biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic.
La radioafició amb Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya.
Novetats tecnològiques, amb Javier Otero i Marcos Montero, Responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC.
Freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, amb Francisco Rubio, president d’honor de l’Associació de Radioescoltes de Barcelona (ADXB).
La ciència i la tecnologia amb Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton.
Drets i democràcia digitals amb Simona Levi d’Xnet.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
