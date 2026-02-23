Continguts de L’altra ràdio del 27 de febrer de 2026

El divendres 27 de gener, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )el programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El peiodisme contemporani, amb el catedràtic de la Universitat Ramon Llull i director de “Regió 7”, Josep Lluís Micó.
Novetats tecnològiques amb l’enginyer Andreu Veà.
Tertúlia de la ràdio i la televisió internacional amb Francsico Rubio, President d’Honor de l’Associació de Radioescoltes de Barcelona ADXB.
Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor.
L’altra ràdio a l’escola, amb Pitu Martínez.
Dones científiques i tecnòlogues, amb el Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica.
La supercomputació amb Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!