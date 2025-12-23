Continguts de L’altra ràdio del 26 i 27 de desembre del 2025

El divendres 26 de desembre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 27 de desembre del 2025, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Tertúlia de la ràdio i la televisió internacional amb Francsico Rubio, President d’Honor de l’Associació de Radioescoltes de Barcelona ADXB.
Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor.
La supercomputació amb Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación.
L’altra ràdio a l’escola, amb Pitu Martínez.
Dones científiques i tecnòlogues, amb Nieves Lorenzo del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
