L'Altra Ràdio

La cultura audiovisual a l'abast de tothom

23 de setembre de 2026
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Continguts de L’altra ràdio del 25 i 26 de setembre de 2026

El divendres 25 de setembre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 26 de setembre a Ràdio 4, el programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirà els següents continguts.

Un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La ràdio i l’esport, amb Joan Manuel Surroca.

Tertúlia de la ràdio i la televisió internacional amb Francsico Rubio, President d’Honor de l’Associació de Radioescoltes de Barcelona ADXB.

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor.

L’altra ràdio a l’escola, amb Pitu Martínez.

Dones científiques i tecnòlogues, amb el Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica.

Novetats tecnològiques amb l’enginyer Andreu Veà.

La supercomputació amb Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación.

 

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les Balears.

Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a  https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.

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