Continguts de L’altra ràdio del 19 i 20 de setembre del 2025

El divendres 19 de setembre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 20 de setembre del 2025, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Un enregistrament de Cadena Catalana de l’any 1989.
La intel·ligència artificial i la veu sintètica als audiovsiuals amb Jordi Alamo de l’empresa Ebantic.
Luis Segarra de Guia de la Ràdio repassarà les principals novetats radiofòniques a l’Estat espanyol.
Gènere, minories culturals, migracions i diversitat als mitjans de comunicació, amb Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic.
La radioafició, amb Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de la Fira Mercaham.
Tecnologia i pensament, amb Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La Salle-Universitat Ramon Llull.
Actualitat tecnològica, amb Jordi Barreda del portal Societat de la Informació.
La tecnologia de les comunicacions amb Quico Gras, doctor en ciències de la comunicació.
Des de la cooperativa femProcomuns ens parlaran de tecnologia ètica i comunitària.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!