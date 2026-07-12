Continguts de L’altra ràdio del 17 i 19 de juliol de 2026. Últim de la temporada

El divendres 17 de juliol, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 18 de juliol a Ràdio 4, el programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirà l’últim programa de la temporada.
Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors, un de cada any, entre el 1976 i el 2026, procedents de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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