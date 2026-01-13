Continguts de L’altra ràdio del 16 i 17 de gener de 2026

El divendres 16 de gener, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 17 de gener del 2026, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La intel·ligència artificial i la veu sintètica als audiovsiuals amb Jordi Alamo de l’empresa Ebantic.
Luis Segarra de Guia de la Ràdio repassarà les principals novetats radiofòniques a l’Estat espanyol.
Gènere, minories culturals, migracions i diversitat als mitjans de comunicació, amb Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic.
La radioafició, amb Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de la Fira Mercaham.
Tecnologia i pensament, amb Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La Salle-Universitat Ramon Llull.
La tecnologia de les comunicacions amb Quico Gras, doctor en ciències de la comunicació.
El tancament de les emissions en Ona Mitjana de Ràddio Nacional d’Espanya i quines emissores estrangeres es poden escoltar en els buits deixats, amb Jordi Brunet.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
