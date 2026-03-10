Continguts de L’altra ràdio del 13 i 14 de març

El divendres 13 de març, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 14 de març del 2026, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Escoltarem un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ens parlarà d’audiovisuals.
El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, es fixarà en un tema relacionat amb la inclusió i capacitació Digital.
Eduard Garcia-Luengo tractarà de les comunicacions a l’espai.
L’enginyer Toni Sintas repassarà l’actualitat de la ràdio i televisió local a Catalunya
L’informàtic Jordi Iparraguirre parlarà de ciberseguretat.
Salvador Caballé, d’Astroràdio, ens presentarà una nova meravella de les telecomunicacions.
La doctora Àtia Cortés, del grup Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center, comentarà aspectes relacionats amb la intel·ligència artificial i la supercomputació.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
