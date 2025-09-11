Continguts de L’altra ràdio del 12 i 13 de setembre del 2025

El divendres 12 de setembre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 13 de setembre del 2025, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem els següents continguts.
Enregistrament de José María Íñligo, a Ràdio Barcelona, de l’any 1971.
Conversa amb Miquel Calçada, president de la Comissió de centres territorials del Consell d’Administració de RTVE.
Supercomputació i intel·ligència artifical, amb Àtia Cortés, del grup Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación.
Dones científica i tecnòlogues, amb la doctora en Ciències Biològiques i Biomèdiques i divulgadora científica Nieves Lorenzo i la doctora en Física i meteoròloga Marta Balagué, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica. Ens presentaran alguns projectes divulgatius que han fet últimament en aquella associació.
Novetats tecnològiques, amb Javier Otero i Marcos Montero, Responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
