Continguts de L’altra ràdio del 11 i 12 de setembre de 2026. Inici de la 47ena temporada

El divendres 11 de setembre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 12 de setembre a Ràdio 4, el programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, obra la seva 47ena temporada i us oferirà els següents continguts.
Un enregistrament de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Presentarem la rumba catalana “De Mano en Mano”, de Paco Aguilera.
Comentarem l’evolució de la intel·ligència artificial, amb Javier Otero i Marcos Montero, Responsables de Màrqueting i Transformació Digital de Think UPC.
Conversarem amb Josep Maria Deu sobre el llibre “El factor Puyal” dedicat als 50 anys de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, a Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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