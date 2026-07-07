Continguts de L’altra ràdio del 10 i 11 de juliol de 2026

El divendres 10 de juliol, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 11 de juliol a Ràdio 4, el programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirà els següents continguts.
Marta Balagué, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, explicarà algunes eines tecnològiques que fa servir el Servei Meteorològic de Catalunya i comentarà la poca presència que encara tenen les dones del temps a la ràdio i la televisió.
Toni Sintas explicarà què es necessita per fer un programa de ràdio fora dels estudis.
Eduard García Luengo es fixarà en el sol i el trio d’eclipsis 2026-2027-2028.
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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