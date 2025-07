Aquesta setmana reposem l’especial “Tecnologia, audiovisuals i medicina s’uneixen a l’ Hospital Universitari de Bellvitge”

Durant l’estiu reposem alguns programes especials. Dissabte 5 de juliol,a les 21:05 hores, i el diumenge 6 de juliol, a les 16:05 hores, us tornem a oferir l’edició de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, que es va emetre el dimecres 12 de juliol de 2023. Podeu escoltar el primer espai dedicat a “Tecnologia, audiovisuals i medicina s’uneixen a l’Hospital Universitari de Bellvitge”.

El doctor Antoni Marí Roig, Cap del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial de l’Hospital Universitari de Bellvitge, explica com fa servir els programaris CAD CAM per preparar les intervencions quirúrgiques. Quin ús tenen les dues impressores 3D que disposa aquest servei. A més, comenta que quan opera té l’ajuda d’un GPS a dins del quiròfan i ens dona la seva opinió sobre quin serà el següent pas: la realitat augmentada. Escolta-ho al minut 8’30 del programa a http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-robotica-audiovisuals-lhospital-bellvitge-primera-part/6922801/

El doctor Francesc Vigués, Cap del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, explica quines característiques té el sistema robòtic Da Vinci, quins elements el formen i com fa les intervencions quirúrgiques. Ell té una gran experiència en cirurgia robòtica, donat que és un cirurgià acreditat en aquesta especialitat des de l’any 2009. El Servei d´Urologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha liderat la incorporació d´aquesta nova tècnica a la cirurgia transgènere i és un dels grups més destacats de l’Estat Espanyol en nombre i resultats d´intervencions robòtiques urològiques. Escolta-ho al minut 35’22 del programa a http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-robotica-audiovisuals-lhospital-bellvitge-primera-part/6922801/

Xavier Linares, cap de l’Àrea d’Audiovisuals de l’Hospital Universitari de Bellvitge, explica quina ha estat l’evolució dels audiovisuals aplicats a les intervencions quirúrgiques, com aquest servei dona suport a tots els serveis de l’hospital per millorar la seva recerca, docència i la seva atenció als pacients. A més, detalla com treballen per fer les realitzacions audiovisuals des de la trentena de quiròfans de l’hospital. Escolta-ho al minut 24’10 del programa a http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-robotica-audiovisuals-lhospital-bellvitge-primera-part/6922801/

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 16:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ) També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos, bon estiu i molt bona ràdio.