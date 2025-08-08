Aquesta setmana a L’altra ràdio reposem l’especial 100 anys de la ràdio a Catalunya

Durant l’estiu reposem alguns programes especials. Dissabte 9 d’agost, a les 21:05 hores, i el diumenge 10 d’agost, a les 16:05 hores, us tornem a oferir l’edició de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, que es va emetre el 9 de novembre del 2024. Especial dedicat als 100 anys de la ràdio a Catalunya. La meitat d’aquest programa està fet als estudis d’EAJ 1 Ràdio Barcelona, del carrer de Casp.
Jaume Serra, delegat de PRISA Media a Catalunya, director del Centenari de la Cadena SER i codirector del Congrés Internacional de la Ràdio recorda els inicis de Ràdio Barcelona a l’any 1924, valora la relació d’aquesta amb Unión Radio (antecedent de la Cadena SER), repassa alguna de les aportacions fetes per Ràdio Barcelona i explica alguns dels actes commemoratius dels 100 anys de Ràdio Barcelona. Escolta-ho al minut 6’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-100-anys-radio-catalunya/16318406/
El degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Enric Marín, destaca algunes de les aportacions que ha fet la ràdio a Catalunya en els seus primers cent anys i presenta el Congrés Internacional de la Ràdio, del qual n’és codirector. Escolta-ho al minut 36’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-100-anys-radio-catalunya/16318406/
Amparo Huertas, codirectora de “Quaderns del CAC”, que edita el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, ens presenta el contingut del número 50 dedicat a la ràdio. Escolta-ho al minut 43’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-100-anys-radio-catalunya/16318406/
La periodista Neus Bonet, que ha estat distingida amb el Premi Ofici de Periodista del Col·legi de Periodistes de Catalunya, ens dona la seva opinió d’algunes característiques de la ràdio catalana. La curta vida que van tenir algunes de les cadenes privades de ràdio catalanes i el paper de la ràdio en el foment de l’ús de la llengua catalana. Escolta-ho al minut 47’49 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-100-anys-radio-catalunya/16318406/
El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Ràdio Barcelona de l’any 1974, quan celebrava els 50 anys de l’emissora des de Sonimag. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-100-anys-radio-catalunya/16318406/
L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4, En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos, bon estiu i molt bona ràdio.
