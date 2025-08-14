Aquesta setmana a L’altra ràdio reposem l’especial 100 anys de la ràdio a Catalunya dedicat als tècnics de so radiofònics

Durant l’estiu reposem alguns programes especials. Dissabte 16 d’agost, a les 21:05 hores, i el diumenge 17 d’agost, a les 15:05 hores, us tornem a oferir l’edició de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, que es va emetre el 16 de novembre del 2024. Especial dedicat als 100 anys de la ràdio a Catalunya en el qual es fa un homenatge als tècnics de la ràdio de totes les emissores, sense els quals aquest mitjà de comunicació no hagués existit ni seria possible. Es tracten aspectes tecnològics, però també es recorden molts noms de persones que van fer possibles milers d’hores de ràdio.
Josep Maria Adell, realitzador radiofònic, explica en què consisteix aquesta feina que sembla estar en fase d’extinció. Enumera alguns dels equips tècnics que estaven als estudis de Ràdio Nacional d’Espanya, al Passeig de Gràcia. I recorda alguns noms de tècnics d’aquella emissora. Escolta-ho al minut 11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/homenatge-tecnics-radio-seu-centenari/16326721/
Esther Bages, tècnica de so de Ràdio Nacional d’Espanya, parla de la presència de les dones en aquesta professió i esmenta diverses col·legues d’ofici en diferents emissores. Escolta-ho al minut 19 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/homenatge-tecnics-radio-seu-centenari/16326721/
Antonio Flores, tècnic de so de Ràdio Nacional d’Espanya, recorda com eren els estudis de Radio Juventud de Barcelona, a la Via Augusta de Barcelona, i alguns noms de tècnics significatius d’aquella emissora que va acabar esdevenint Radio Cadena Española. Escolta-ho al minut 33’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/homenatge-tecnics-radio-seu-centenari/16326721/
Roger Vergés, tècnic de Ràdio Nacional d’Espanya, des de fa quatre anys explica perquè es dedica a aquest ofici i ens dona alguns dels centres educatius on es poden formar les persones que volen ser tècnics de so. Escolta-ho al minut 28’34 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/homenatge-tecnics-radio-seu-centenari/16326721/
Xavier Salvà de Catalunya Ràdio parla de la feina que fan els muntadors musicals i recorda alguns tècnics de so de l’emissora. Escolta-ho al minut 42’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/homenatge-tecnics-radio-seu-centenari/16326721/
Albert Murillo, de Catalunya Ràdio recorda els primers estudis de Ràdio Estel i els de la desapareguda Ona Catalana i alguns dels seus tècnics de so. Escolta-ho al minut 48’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/homenatge-tecnics-radio-seu-centenari/16326721/
Toni Mascaro explica com eren els estudis de Radio España de Barcelona-Cadena Catalana, a les Rambles 126 de Barcelona, i alguns dels tècnics de so que hi treballaven. Escolta-ho al minut 7’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/homenatge-tecnics-radio-seu-centenari/16326721/
Amb l’enginyer de Telecomunicacions Toni Sintas expliquem alguns aspectes relacionats amb els centres emissors d’FM i Ona Mitjana de Ràdio Nacional d’Espanya, la feina que fan els tècnics d’alta freqüència i com s’organitzen les emissores municipals en relació amb el lloc des d’on emeten. Escolta-ho al minut 24’38 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/homenatge-tecnics-radio-seu-centenari/16326721/
La periodista i professora universitària Elvira Altés, de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, fa un perfil professional de la primera dona que va treballar a la part tècnica de Ràdio Barcelona, a l’any 1926. Escolta-ho al minut 6’11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/homenatge-tecnics-radio-seu-centenari/16326721/
Celebrem el centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Ràdio Barcelona del 10 d’octubre de 1924, quan l’enginyer Josep Maria Guillén-García va posar en marxa les proves tècniques de Ràdio Barcelona EAJ 1 des de l’Hotel Colón de Barcelona. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’56 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/homenatge-tecnics-radio-seu-centenari/16326721/
L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4, En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos, bon estiu i molt bona ràdio.
